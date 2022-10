consegnati-i-premi-della-nona-edizione-del-premio-eccellenza-italiana

Si è svolta lo scorso 14 ottobre al Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari di Roma e in collegamento con la “Pizza University & Culinary Arts” a Washington DC, la nona edizione del Premio Eccellenza Italiana, trasmessa in diretta televisiva e social da America Oggi TV. Il Premio nato da un’idea del giornalista e direttore editoriale di The Map Report Massimo Lucidi che ha condotto l’incontro da Roma, è cresciuto grazie ai numerosi partner americani e italo americani raccolti da Amy Riolo, collegata da Washington DC.

Lucidi ha voluto sottolineare il ruolo costruttivo che associazioni e singoli italiani nel mondo riescono a interpretare quando a metterli assieme ci sono progetti solidi e continuativi come quello della Fondazione E-Novation che nasce proprio per dar forza al Premio e alle numerose iniziative congeniali.

“Nei momenti di crisi epocali che attraversiamo – spiega Lucidi – non è solo importante cosa si fa ma come, perché questi sono momenti di grande verità. Personalmente son convinto che la cifra umana e morale degli italiani marchi la differenza ed è giusto rivendicare uno stile, un modo di fare le cose, una via italiana della sostenibilità ed eccellenza che sia davvero unica”.

La proclamazione dei vincitori della nona edizione del Premio è stata preceduta dal convegno “Sostenibilità ed Eccellenza: esiste un modello italiano” , a cui hanno partecipato Giovanni Carnovale – Consigliere Ordine dei Medici di Roma, Ezio Bonanni – Presidente Osservatorio Nazionale Amianto, Federico Cono – Vice direttore Generale di BCC Montepruno, Marco Frittella – Direttore Rai Libri, Valerio Lombardi – Ad Next Green Planet, Alessandro Miani – Presidente Sima e il Principe Guglielmo Giovannelli Marconi, docente universitario e componente del Comitato del Premio Eccellenza Italiana.

Fra i premiati anche Edo Ronchi, il Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Punto di riferimento dell’ambientalismo italiano e internazionale, Ronchi è stato premiato non per i tanti anni dedicati a queste tematiche, ma per la profondità e la coerenza della visione e della missione, condivisa dalla Fondazione che guida.

L’intervento di Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Fra gli altri premiati, anche Ezio Bonanni – Presidente Osservatorio Nazionale Amianto, Salvatore Ruggiero – Presidente Osservatorio Comunicazione Medico Scientifica, Marco Magnifico – Presidente del FAI e la Fondazione Romualdo Del Bianco

Fra i partecipanti diversi protagonisti delle scorse edizioni come Claudio Mele, neo vicepresidente della Fondazione E-Novation assieme a Aldo Morgillo e Alberto Patruno: personalità impegnate nel mondo dell’impresa e delle professioni accomunate dall’impegno per la sostenibilità e l’ccellenza. Presente anche Sandro Zara, neo presidente del Comitato internazionale del Premio Eccellenza Italiana e riconosciuto decano della moda internazionale, così come vecchi amici e vincitori delle precedenti edizioni, fra cui Salvo Passariello – titolare dell’Agristor Le Due Torri, Fabio Sprio – Presidente del Centro di Ricerca Tronchetto Research e Federico Marini – giovane imprenditore bresciano impegnato in più settori economici anche negli USA.

