Come si comporta una donna innamorata? I 15 segni che non ingannano mai! Ma come si fa a capire se una donna è innamorata? L’amore è un problema per tutti, anche per coloro che ci sono dentro fino al collo da molto tempo. Inoltre, il comportamento umano è un intreccio di realtà e fatti difficili da comprendere. Quindi, quando si mescolano le due cose, cosa si ottiene? Confusione! A quel punto, non si conoscono nemmeno i segnali evidenti che indicano che una donna è innamorata. Ognuno mostra l’amore in modo diverso; dipende dal sesso e dall’età, perché, semplicemente, le risposte psicologiche ed emotive all’amore variano. Come si fa a sapere se una donna è innamorata? L’amore è un’emozione bellissima, ma a volte può essere molto strana. Una donna innamorata (indipendentemente dall’età, dalla sensibilità o dallo status) non può nascondere i suoi cambiamenti di personalità di fronte all’uomo che desidera.

A volte si comporta come una bambina, altre volte finge di essere la persona più saggia del mondo. A volte sarà aperta sui suoi sentimenti, mentre altre volte sarà molto discreta o addirittura completamente silenziosa. In alcune situazioni, le sembrerà di vivere in un completo paradosso: dirà una cosa, ma farà l’esatto contrario. Una donna innamorata non sempre fa corrispondere le sue azioni alle sue intenzioni. Tutta questa confusione e questo comportamento ambiguo sono dovuti al fatto che lei è follemente innamorata di te. Come si comporta davvero una donna innamorata?

1. Improvvisamente diventa timida

Quando si è vicini alla persona amata, si sentono le farfalle nello stomaco. Le donne, più sensibili per natura, affrontano questo sentimento in modo diverso: non osano parlare direttamente con la persona che piace loro, evitano di incontrare gli occhi dell’uomo da cui sono attratte e assumono una postura più rigida.

Se si comporta così, è innamorata! Dà molta importanza a ciò che voi pensate di lei e i suoi sentimenti nei vostri confronti hanno preso il controllo del suo comportamento.

Da qui la timidezza! Anche una donna innamorata molto sicura di sé non può evitare questo tipo di comportamento.

2. Ti fa regali senza motivo

Lo scambio di doni è considerato un atto d’amore e di tenerezza, ma questa donna vi fa regali senza un motivo apparente.

In generale, le persone acquistano qualcosa per i propri cari quando si tratta di un compleanno o di un altro evento importante.

Una donna innamorata ama investire tempo e sforzi per fare un regalo a un uomo che le piace. Non comprerà qualsiasi cosa, ma si assicurerà che sia qualcosa che vi piace davvero (per esempio, quel libro di cui avete sentito parlare e che non vedete l’ora di leggere).

Il momento di gioia che si prova quando si apre il suo regalo diventa la sua principale preoccupazione.

Quando ricevete un regalo da una donna, potete vederlo come una testimonianza dei suoi veri sentimenti: è innamorata e sta cercando di dirvelo in modo sottile.

3. Si comporta come una bambina davanti a voi

L’amore fa emergere i tratti più strani di una donna. Ad esempio, potrebbe iniziare a comportarsi come un bambino perché lo ritiene carino.

Molti uomini lo trovano attraente ed è del tutto naturale che una donna sia nervosa, eccitata, tenera e parli con voce acuta davanti all’uomo che le piace.

Non sta cercando di attirare la vostra attenzione comportandosi in questo modo; sta semplicemente perdendo il controllo delle sue azioni.

A volte può sembrare un clown, ma le sue emozioni hanno preso il sopravvento e ha difficoltà a contenere questo comportamento infantile. È chiaro che è una donna innamorata!

4. Ti fa molte domande sulla tua vita.

Una donna innamorata vuole sapere di più sull’uomo che le piace: cosa gli piace/dispiace, cosa lo rende felice/triste, cosa lo eccita/spegne. Vuole conoscere le sue passioni, i suoi interessi e i suoi obiettivi.

Una donna innamorata fa molte domande, perché vuole assicurarsi che i vostri progetti per il futuro e la vostra vita attuale siano in linea con i suoi.

Dopo tutto, l’aspetto e la bellezza passano con il tempo, ma le conversazioni, i sentimenti e gli scambi reali rimangono. Se le brillano gli occhi quando parlate di ciò che vi piace, è conquistata!

5. Inizia la conversazione

Il più delle volte le donne non amano iniziare una conversazione. Quindi, quando lo fanno (al telefono o di persona), significa che sono sinceramente interessati all’altra persona.

E gli uomini di solito non ne sono consapevoli. Ci vuole molto coraggio!

Noterete l’eccitazione e la gioia nella sua voce quando le parlerete di cose serie e reali. Una donna innamorata non fa finta di ascoltarvi; assorbe ogni vostra parola, perché vuole sapere tutto di voi.

6. Mostra interesse per tutto ciò che fate

Qualunque cosa tu faccia, lei è interessata! Videogiochi, chitarra, corse di cavalli, persino FIFA: è innamorata di voi se vi ascolta parlare di attività che normalmente non interessano a nessun’altra donna che incontrate.

Facciamo solo delle eccezioni per le persone che ci piacciono, quindi anche se una donna innamorata non ama le auto o odia l’umorismo inglese, vi ascolterà parlarne con grande interesse.

Vedervi emozionati e felici quando parlate dei vostri hobby e delle vostre passioni la rende felice. Lei scende a compromessi e investe del tempo per capire perché vi piacciono così tanto queste attività.

Inoltre, sa che susciterà la vostra curiosità e vi farà venire voglia di conoscerla meglio.

7. Cerca di impressionarti fisicamente

Si sforzerà di vestirsi bene per fare colpo su di voi, perché una donna non innamorata non cercherà le attenzioni di un uomo.

Metterà in mostra i suoi beni perché vuole che tu pensi bene di lei. Sta semplicemente cercando di farvi apprezzare la sua bellezza!

Come si fa a capire se una donna è innamorata? Guardatela: ha messo da parte i leggings e le scarpe da ginnastica e ha indossato un bellissimo abito nero! Vuole apparire sexy e attraente per catturare il vostro sguardo.

8. Con te, sembra più felice

Una donna innamorata ride molto. Le piace stare con voi e la felicità che vedete sul suo volto è il riflesso dei suoi sentimenti.

Anche se è triste o ha avuto una giornata difficile, vedervi le rallegra la giornata. Diventa allegra, ride alle vostre battute e sorride quando incontra i vostri occhi.

9. Distoglie lo sguardo quando la si guarda

Si dice che due tipi di persone non sono in grado di mantenere il contatto visivo: quelli che cercano di nascondere una bugia e quelli che cercano di nascondere il loro amore.

Non può farci niente: vi ama e quando i vostri occhi si incontrano, diventa timida e gira la testa. Lei inizia ad arrossire e si ritrae.

La sua timidezza riprende il sopravvento e questo è un chiaro segno che è innamorata di voi.

10. Presta molta attenzione alle vostre esigenze e ai vostri desideri.

Una donna innamorata vuole assicurarsi che lei ottenga tutto ciò che desidera. Cercherà di soddisfarvi in ogni modo possibile. È nella natura di una donna prendersi cura delle persone che ama.

Sa che non ha nulla da guadagnare, quindi se vi regala i biglietti per il concerto della vostra band preferita (quelli che non potevate permettervi), è innamorata pazza di voi.

11. A poco a poco sei diventato il suo confidente

Una donna può impiegare molto tempo per rivelarsi completamente a un’altra persona. Quindi, se vi parla delle sue piccole preoccupazioni al lavoro, delle sue ansie, del suo passato, dei suoi desideri e delle sue preoccupazioni più profonde: è innamorata!

Questo significa che si fida di voi e non ha paura di aprirsi con voi.

12. Reagisce in modo eccessivo

Una donna innamorata è in grado di dare importanza a un piccolo dettaglio. Un incidente insignificante può essere gonfiato a dismisura.

Quindi, se quando le hai versato il caffè sulla camicia bianca, ti è scappata qualche parola inappropriata, non preoccuparti!

È quando smette di reagire in modo eccessivo che bisogna porsi delle domande. L’amore a volte rende impulsivi!

13. È gelosa

Come ogni cosa, anche l’amore ha i suoi lati negativi. Una donna innamorata può essere molto possessiva e gelosa. Potrebbe prendere misure drastiche: spiarvi sui social network e perquisire il vostro telefono o le vostre tasche.

Non è il segno più glorioso che una donna possa dare, ma è comunque un indicatore!

14. Adotta una nuova dieta

Vivere di amore e di acqua dolce! Non è solo un modo di dire, è la realtà, perché una donna innamorata si nutre dei suoi sentimenti!

Di conseguenza, l’appetito si riduce. Inoltre, non vuole perdere la sua linea snella (vuole rimanere attraente per voi) e quindi sta attenta a ciò che mangia.

15. Ti guarda intensamente

Quando parlate, i suoi occhi sono fissi sui vostri o sulla vostra bocca. I suoi occhi sono spalancati e inizia a sorridere non appena aprite la bocca.

L’intensità del suo sguardo tradisce i suoi veri sentimenti: i suoi occhi brillano quando ti vede. E questo, signori, è il segno di una donna innamorata!

