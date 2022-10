Alfonso Signorini rosso dalla vergona | “Dobbiamo vedere questo schifo?”: mai successa una cosa simile [VIDEO]

Superato ogni limite al GF Vip: episodio di un trash mai visto che mette in grave imbarazzo Alfonso Signorini.

Ogni giorno i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip fanno a gara a infrangere le regole e la decenza imposta dall’etica della televisione generalista. In questo senso la scenetta andata in onda ieri notte rappresenta una cosa mai vista tra tutte le precedenti edizioni del reality show.

Sono tanti i vipponi che si stanno rivelando molto disinibiti in fatto di sessualità, lasciandosi andare a gesti e parole che fino a qualche temo fa avrebbero fatto scoppiare uno scandalo. Tra i più libertini c’è senza dubbio Edoardo Donnamaria, che più di una volta si è distinto con comportamenti e parole da bollino rosso.

Ma questa volta c’è chi ha fatto molto meglio o molto peggio, a seconda dei punti di vista, rispetto al volto noto di Forum. A distinguersi in questa gara rivolta al trash ci ha pensato Elenoire Ferruzzi, che approfittando dell’oscurità si è lasciata andare a dichiarazioni che devono aver fatto fischiare le orecchie di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini, frase schock al GF Vip: “Come vorrei leccarle…”

Una volta, nelle televisione generalista, c’erano limiti invalicabili, protetti senza esclusioni di colpi dalla censura, sembra attenta a bersagliare i trasgressori del galateo su piccolo schermo. Invece il Grande Fratello Vip mai come quest’anno sta ridicolizzando questi limiti spostandoli sempre più la.

I momenti bollenti, vietati ai minori di 18 anni, continuano a susseguirsi a spron battuto. Ma l’ultimo stravince, perché trascende nell’erotismo più spinto, se non nella pornografia. Protagonista di questa nuova impresa è Elenoire Ferruzzi, che ieri notte si è divertita a distruggere l’ultima traccia di pudore presente nella casa di Cinecittà.

Ritrovatasi in camera da letto a parlare con altri due vipponi, la concorrente si è scatenata. “Mamma come vorrei leccare le pa**e di Antonino, proprio pa**e, sottopa**e e cu*o!“, ha confessato liberamente a favore di telecamere. “Si, sarebbe di un eccitante…”, ha quindi ribadito Elenoire, tra le risate degli altri concorrenti.

La scena non è passata inosservata, anzi in rete i telespettatori si sono scatenati condannando senza esitazioni la sparata trash della Ferruzzi. “Sboccata ma noi dobbiamo vedere questo schifo?”, denuncia un utente su Twitter, sintetizzando il sentimento di gran parte dei commenti.

Commenti che quasi sicuramente saranno ripresi da Giulia Salemi domani sera in occasione della puntata e che di certo non faranno piacere ad Alfonso Signorini, il quale nel momento in cui ha visto l’accaduto deve aver provato un attimo di smarrimento, se non di vergogna. Va bene non rispettare il politically correct, quando diventa ipocrita e bacchettone, ma così è troppo. Lui e i vertici Mediaset non ci fanno una gran figura, perché dopo aver contestato aspramente la televisione trash di Barbara D’Urso, adesso ne stanno proponendo una che è pure peggio in fatto di volgarità.

