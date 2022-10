Rai 2, il conduttore esplode in diretta | Frecciata micidiale al collega: è crisi interna [VIDEO]

Durante il pomeriggio di Rai 2, un noto conduttore non è riuscito a trattenere la stanchezza e ha sbottato davanti a tutti

Nelle ultime ore, su Rai 2 è accaduto un fatto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il secondo canale sono infatti anni che sta cercando una propria via, tra l’intrattenimento e l’informazione. L’arrivo di Stefano de Martino prima e di Alessandro Cattelan poi rientrano perfettamente in questa nuova programmazione, che vuole conquistare anche i giovani spesso ormai restii alla televisione tradizionale.

Proprio nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre, però, un celebre conduttore di Rai 2 non ha potuto non contenere il suo sconcerto per uno sgarro subito. La frecciatina è infuocata e micidiale: l’hanno vista tutti.

Rai 2, Milo Infante glielo dice in diretta

Uno dei programmi principali del pomeriggio di Rai 2 è Ore 14, condotto da Milo Infante. Nella giornata di giovedì 13 ottobre, come era già più volte accaduto dall’inizio della stagione televisiva, il programma il cui inizio è previsto proprio per le 14 è stato ritardato. La causa è sempre la stessa: il promo di Bella Ma’, il programma di Diaco che inizia alle 15.15, dura sempre troppo e “ruba” minuti preziosi a Milo Infante, che ha solo un’ora a sua disposizione.

Non essendo la prima volta che accade, giovedì 13 ottobre Milo Infante ha deciso di porre fine a questa situazione e di lanciare al collega e alla rete una frecciatina pungente. Giovedì, infatti, Ore 14 è iniziato alle 14.14, con quasi un quarto d’ora di ritardo. Il conduttore, quindi, ha così esordito: “Ben ritrovati ai telespettatori che hanno avuto la pazienza di aspettarci. Ore 14 comincia alle 14.14, potrebbe essere un titolo nuovo per la trasmissione!“. Dopo qualche minuto di silenzio ha poi proseguito, dicendo che spera che dal giorno dopo tutto sarebbe tornato normalmente:

“Ringrazio i telespettatori se ci hanno aspettato, speriamo, ma anche ai nostri ospiti in studio e in collegamento” ha poi concluso, dando inizio alla puntata. La frecciatina è chiara e decisa e non è la prima volta che accade: già il 22 settembre, infatti, Milo Infante ironizzò sul ritardo, chiedendo il cambio di nome del suo programma. L’ironia poi coglie nel vivo soprattutto se si guardano gli ascolti di Bella Ma’ di Diaco, che si può definire un flop: dietro le quinte di Rai 2 non dev’esserci un bel clima, ultimamente.

