“questi-si-scannano!”:-alta-tensione-al-gf-vip,-la-situazione-sta-degenerando-[video]

Al GF Vip ci sono due concorrenti che nelle ultime ore hanno avuto un confronto durissimo, sopra le righe quello che si sentito in diretta e che promette di essere solo il prologo a un scontro molto più aspro.

L’ultimo avvenimento che sta rendendo elettrica l’atmosfera dentro la Casa del GF Vip è lo scontro tra due giovani vipponi, i quali si sono affrontati e accusati reciprocamente a viso aperto, arrivando a usare espressioni offensive. E quello che è accaduto in queste ultime ore promette l’arrivo di una tempesta peggiore di quella che c’è già stata.

I protagonisti dello scontro sono Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. L’altra sera, subito dopo la conclusione della puntata serale del Grande Fratello Vip, i due concorrenti se le sono dette di santa ragione, davanti agli altri inquilini.

Spinalbese sembrava quello più irritato e su di giri, infatti ha usato espressioni molto forti per attaccare Edoardo, il quale ha risposto per le rime. Tra i due i rapporti sembrano irrimediabilmente rotti, lo conferma ciò che è accaduto questa notte. La situazione tra sembra irrimediabilmente compromessa e molto vicina alla rissa.

GF Vip, Edoardo attacca duramente: si teme il peggio

Il primo durissimo scambio di battute tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese ha sollevato un polverone incredibile. “Sei un quaquaraqua… non hai le pal*e… sei un ragazzino!”, ha detto l’ex di Belen, confrontandosi aspramente con il protagonista di Forum.

Quest’ultimo ha tenuto botta rinfacciando al suo interlocutore le accuse di immaturità. Poi le acquese sembravano essersi calmate, ma invece l’antipatia cova sotto la cenere, come dimostrano le parole di Edoardo, il quale ha affrontato la questione confrontandosi con Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro

“È un cogl**ne!”, ha sbottato Donnamaria, perché a sua avviso Spinalbese non può darsi le arie “solo perché ha la storiellina… la bambina, Belen e tutto quanto”. Insomma, Edoardo contesta l’atteggiamento sfrontato e fin troppo sicuro di sé, tenuto in queste settimane da Antonino, e lo fa in maniera severa.

“mo perché lui (Antonino) ha la storiellina la bambina Belen” siii scannatevi #gfvip pic.twitter.com/QX1lQll5tJ — dracarys (@_blubluu_) October 14, 2022

Il pubblico da casa è convinto che le cose tra i due finiranno male. “Questi si scannano”, un utente su Twitter. “Sii scannatevi”, insiste un altro. “Fatelo per noi grazie”, aggiunge ironicamente qualcun altro, a conferma che molti telespettatori non vedono l’ora di assistere alla resa dei conti tra i due vipponi, che promette di essere parecchio accesa.

