Opinioni su Mario Liberatore, Cos’è la libertà finanziari nel 2023

Se vuoi capire di più sui corsi di Mario Liberatore ti voglio raccontare la mia storia: sono entrato in questa accademia da 6 mesi e posso dire che la parte tecnica c’è eccome ho appreso cose in pochi mesi di cui prima non sapevo nemmeno cosa fossero, l’assistenza c’è eccome posso assicurarvi che ogni volta che scrivo al mio tutor mi risponde sempre e risolvere ogni mio dubbio, non c’è reclutamento ma diventi studente dove apprendi vere competenze digitali e l’obbiettivo e mettersi indipendenti e non lavorare per lui, poi se fosse un truffatore non metterebbe una selezione all’ingresso ma venderebbe il corso praticamente a tutti per fare soldi e vi assicuro che la selezione c’è avendola fatta io stesso se cercate un business serio ve lo consiglio. Inoltre ho letto sono commenti positivi su questo essere umana; umile come pochi , ecco il suo profilo Questo quello che ho trovato su Mario Liberatore recensioni: Nato a Campobasso, si trasferisce all’età di 18 anni a Reggio Emilia dove inizia il suo percorso Universitario che presto si trasforma in una scelta poco consona a quella che è la sua visione professionale. Orari, turni e stipendi fissi non sembrano essere in target con quelle che sono le sue ambizioni, così decide presto di abbandonare il percorso Universitario per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del Business Online. Partendo da Amazon FBA, Mario, inizia ad avere i primi risultati riuscendo a posizionare i suoi prodotti in Tendenza Amazon’s Choice per tutto il 2018, e ad avere ottimi guadagni. Ad ogni modo tutto ciò non soddisfa la sua visione di lungo termine nel momento in cui iniziano a sorgere i primi problemi dovuti alle rigide policy di Amazon, per i venditori, che non gli consentono di avere il controllo delle sue entrate, e così decide di abbandonare la piattaforma creata da Bezos.