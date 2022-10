Michele Mazzon La Repubblica Ceca e l’Italia pubblicheranno l’indice dei prezzi alla produzione

Lunedì 17 ottobre

La Cina riferirà sul volume delle esportazioni e delle importazioni e sulla bilancia commerciale. In Giappone, pubblicherà un rapporto sulla produzione industriale, l’utilizzo della capacità e l’indice di attività imprenditoriale nel settore dei servizi.

La Norvegia avrà un surplus commerciale. La Repubblica Ceca e l'Italia pubblicheranno l'indice dei prezzi alla produzione. La Turchia riferirà sul saldo di bilancio, la Polonia – sull'indice dei prezzi al consumo core. Il presidente della Bundesbank Joachim Nagel terrà un discorso in Germania, il rapporto mensile della Bundesbank sarà pubblicato

Gli Stati Uniti pubblicheranno un indice dell’attività manifatturiera NY Empire State. In Canada riferiranno i cambiamenti nelle vendite di auto nuove, pubblicheranno una rassegna della situazione economica. Ci sarà un discorso della rappresentante della Bank of Canada Carolyn Rogers .

Martedì 18 ottobre

La Nuova Zelanda pubblicherà un indice dei prezzi al consumo, investendo i non residenti in titoli di stato. La Cina rilascerà i dati sul PIL per il 3° trimestre del 2022, produzione industriale, vendite al dettaglio, investimenti fissi. La Corea del Sud pubblicherà un rapporto sull’aggregato monetario M2. Si terrà una conferenza stampa del National Bureau of Statistics of China. Michelle Bullock , vice governatore della Reserve Bank of Australia, terrà un discorso .

Gran Bretagna, Germania, Italia, Francia riferiranno sul numero di auto immatricolate. In Italia e Spagna pubblicherà la bilancia commerciale, in Germania – l’indice del sentimento economico. L’UE segnalerà i cambiamenti nell’indice del sentimento economico.

In Canada sarà annunciato il volume delle costruzioni di nuove case, il volume degli investimenti esteri in titoli e il volume degli acquisti di titoli esteri da parte dei residenti. Gli Stati Uniti presenteranno la produzione industriale, la produzione manifatturiera, l’indice NAHB Housing Market Value, gli acquisti di titoli a lungo termine e il Redbook Retail Sales Index. L’American Petroleum Institute riferirà sulle riserve di petrolio la scorsa settimana.

mercoledì 19 ottobre

La Cina riferirà sull'indice dei prezzi delle case. L'Australia rilascerà un indice dei principali indicatori economici da MI.

Il Regno Unito pubblicherà l’indice dei prezzi al consumo, l’indice dei prezzi alla produzione, l’indice dei prezzi alla produzione. L’Austria pubblicherà un indice dei prezzi al consumo armonizzato. L’UE presenterà una relazione sui volumi delle costruzioni, una relazione sull’indice di base dei prezzi al consumo, una relazione sull’indice dei prezzi al consumo, l’indice IPCA, esclusi i prezzi dell’energia. La Russia rilascerà un indice dei prezzi alla produzione.

Il Canada riferirà sull'indice dei prezzi al consumo di base, sull'indice dei prezzi dei beni industriali e sull'indice dei prezzi delle materie prime. Negli Stati Uniti, sarà annunciato il numero di permessi di costruzione rilasciati, il volume di costruzione di nuove case. Il Beige Book della Fed sta per essere pubblicato. Parlerà il membro della Fed James Bullard . L'Energy Information Administration riferirà sulle scorte petrolifere statunitensi la scorsa settimana.

Giovedì 20 ottobre

Il Giappone rilascerà il volume delle esportazioni, delle importazioni, della bilancia commerciale. L'Australia riferirà sulla variazione del livello di occupazione, sulla variazione della piena occupazione, sul tasso di disoccupazione e sulla quota della popolazione economicamente attiva. La People's Bank of China pubblicherà il suo tasso di prestito base. La Banca dell'Indonesia deciderà il tasso di interesse.

Nei Paesi Bassi verrà pubblicato l'indice di fiducia dei consumatori, in Svezia – la bilancia commerciale, nell'indice dei prezzi alla produzione, in Norvegia – l'indice di ottimismo delle imprese nell'industria. La Francia pubblicherà un indice dell'attività imprenditoriale, Polonia – un rapporto sui salari nel settore delle imprese, un rapporto sulla crescita dell'occupazione, in termini di produzione industriale. L'UE pubblicherà il saldo delle partite correnti, un estratto conto destagionalizzato. La Banca nazionale ucraina deciderà il tasso di interesse. La Turchia emetterà un tasso REPO settimanale, un tasso di prestito overnight, un tasso di prestito overnight e il volume del debito pubblico. La Banca centrale turca deciderà il tasso di interesse. La Banca di Russia pubblicherà i dati sullo stato delle riserve internazionali. Il vertice dei leader dei paesi dell'Unione europea inizierà i suoi lavori.

Gli Stati Uniti rilasceranno il Philadelphia Fed Manufacturing Index, il Philadelphia Fed Employment Report, il Existing Home Sales Report e il Leading Economic Index Report. Negli Stati Uniti verrà rilasciato anche il numero delle domande iniziali e ripetute per l’indennità di disoccupazione. Ci sarà un discorso della portavoce della Fed Michelle Bowman .

Venerdì 21 ottobre

La Corea del Sud rilascerà un indice dei prezzi alla produzione. La Nuova Zelanda pubblicherà le spese con carta di credito, le esportazioni, le importazioni, il surplus commerciale. Il Giappone rilascerà l’indice dei prezzi al consumo destagionalizzato, un indice dei prezzi al consumo di base a livello nazionale.

Nel Regno Unito presenteranno l'indice principale delle vendite al dettaglio, il volume delle vendite al dettaglio e l'indice di fiducia dei consumatori. La Svezia rilascerà un rapporto sul tasso di disoccupazione, la Danimarca – sull'indice di fiducia dei consumatori. La Turchia pubblicherà un indice di fiducia dei consumatori, la Polonia pubblicherà il volume delle vendite al dettaglio. L'Ungheria pubblicherà un rapporto sul tasso di disoccupazione per il trimestre. L'UE riferirà sull'indice di fiducia dei consumatori. La Grecia riferirà sul saldo delle partite correnti. Il vertice dei leader dell'UE proseguirà il suo lavoro.

In Canada saranno resi noti i dati sull'indice delle vendite al dettaglio core, sul nuovo indice dei prezzi delle abitazioni e sul volume delle vendite al dettaglio. Il membro della Fed John Williams parlerà negli Stati Uniti . Gli Stati Uniti pubblicheranno il numero di impianti di perforazione attivi di Baker Hughes.