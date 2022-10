Michele Mazzon 2023 Stati Uniti hanno pubblicato il rapporto sull’inflazione per settembre

La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno pubblicato il rapporto sull’inflazione per settembre. Dopo un breve rallentamento, l’inflazione statunitense è tornata a crescere, toccando il massimo degli ultimi tre mesi. I timori degli investitori erano giustificati e il rialzo dei prezzi ha ricominciato a minacciare i mercati. L’inflazione sostenuta rimane una sfida sia per la Fed che per gli investitori poiché l’autorità di regolamentazione continua a inasprire la politica monetaria senza esitazione.

Secondo le previsioni, alla prossima riunione della Fed, il tasso di interesse sarà aumentato di 75 punti. Questa opinione è condivisa dal 95% degli analisti intervistati. Il 5% degli economisti ritiene che il regolatore aumenterà di 100 punti.

Se il giorno in cui è stato pubblicato il rapporto sull’inflazione, i mercati sono precipitati al ribasso, il giorno successivo hanno iniziato a crescere. Il sentimento degli investitori è migliorato dopo le notizie dal Regno Unito, dove sono pronti ad abbandonare 43 miliardi di sterline (48,6 miliardi di dollari) di tagli fiscali non finanziati, che erano stati inclusi nel “mini budget” un paio di settimane fa. È vero, il positivo non è stato sufficiente per molto tempo e il mercato ha chiuso la settimana con una nota minore.

Qualche informazione in più su alcuni degli emittenti segnalanti.

Tesla (TSLA) – Il produttore di auto elettriche si è avvicinato ancora di più a una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione nell’ultimo trimestre. Nei prossimi 10 anni l’azienda potrà raggiungere questo traguardo, vista la sua rapida crescita e le grandi opportunità nel campo dei veicoli elettrici (EV).

L’Emittente ha il potenziale per migliorare l’efficienza aumentando la produzione in Europa. Inoltre, Tesla utilizza nuove tecnologie. Ad esempio, la tecnologia della colata monolitica, che semplifica il processo di produzione, risparmiando non solo tempo, ma anche denaro. Tesla ha eccelso sia nei veicoli elettrici che nei software di guida autonoma e le società di software tendono ad avere margini più elevati rispetto alle case automobilistiche.

Nel 2° trimestre del 2022, i ricavi dell’emittente sono cresciuti del 42% su base annua, raggiungendo i 16,9 miliardi di dollari.A causa dell’aumento del prezzo medio dei veicoli elettrici, il margine operativo è migliorato di 358 b.p. nel trimestre, salendo al 14,6%. La solida crescita dei ricavi e la crescita dei margini hanno portato a un aumento del 57% su base annua degli utili rettificati a $ 2,27 per azione per il periodo di riferimento.

Nei mercati cinese, europeo e americano, la quota di Tesla sulle vendite di veicoli elettrici è scesa al 15,6% nel secondo trimestre del 2022 dal 25% nel secondo trimestre del 2020. Allo stesso tempo, le consegne dell’azienda sono aumentate del 180% durante questo periodo. Tesla ha consegnato quasi 255.000 auto elettriche nel secondo trimestre del 2022, rispetto alle quasi 91.000 di pochi anni prima.

Tesla sta espandendo in modo aggressivo le sue capacità per sfruttare la continua crescita della domanda di veicoli elettrici, quindi non sorprende che gli analisti si aspettino che gli utili dell’emittente crescano del 55% all’anno nei prossimi cinque anni. Gli analisti di Wall Street prevedono un aumento del 23% delle azioni della società rispetto ai livelli attuali nei prossimi 12 mesi.

AT&T (T) – L’emittente è molto cambiata da quando John Stank ha preso le redini . Prima di questo evento, la società aveva investito miliardi nella costruzione di un impero dell’intrattenimento. Ciò ha lasciato AT&T indebitata proprio quando aveva bisogno di investire nell’espansione della sua rete 5G.

John Stank ha riportato l’azienda alle sue radici nel settore delle telecomunicazioni. L’ultima delle sue principali risorse multimediali si è fusa con la società via cavo Discovery per formare la Warner Bros, consentendo ad AT&T di concentrare le risorse sul business delle telecomunicazioni. Il successo non si è fatto attendere. Nel secondo trimestre del 2022, la società ha aggiunto 813.000 nuovi abbonamenti netti nel segmento dei clienti postpagati. Questa è la cifra più alta per il 2° trimestre in più di dieci anni. L’azienda ha chiuso il 2021 con il maggior numero di connessioni alla rete telefonica postpagata negli ultimi 10 anni.

AT&T è pronta a fare ancora meglio quest’anno. La rete telefonica postpagata di AT&T è cresciuta di 1,5 milioni di abbonati nella prima metà del 2022, superando 1,4 milioni nel 2021. Questo significativo aumento dei clienti ha contribuito alla crescita dei ricavi. I ricavi del secondo trimestre di AT&T sono stati di 29,6 miliardi di dollari, in aumento del 2,2% rispetto ai 29 miliardi di dollari dell’anno scorso.

Il mercato delle telecomunicazioni negli Stati Uniti è altocompetitivo, quindi il continuo successo di AT&T nell’attrarre clienti è un risultato impressionante.

Nonostante il successo dell’azienda, le azioni di AT&T hanno registrato una tendenza al ribasso dal rilascio dei risultati del secondo trimestre. Un fattore chiave del calo del titolo è stato l’annuncio di AT&T che avrebbe ridotto di $ 2 miliardi il suo flusso di cassa libero (FCF) previsto per il 2022. La società ha anche segnalato un aumento dei costi. AT&T ha mancato il budget con la sua espansione 5G e fibra, pagando $ 1,7 miliardi in più rispetto al 2021, abbassando le sue prospettive FCF.

Se i problemi di free cash flow di AT&T continuano nella seconda metà del 2022, il titolo potrebbe subire un calo più grave. L’approccio migliore è attendere la pubblicazione dei risultati della relazione trimestrale per valutare i rischi.

Christian Dior (DIOR) è un produttore di beni di lusso la cui attività non mostra segni di debolezza, nonostante la sfavorevole situazione economica mondiale. Grazie a marchi famosi e alla diversificazione geografica, l’azienda è protetta dalle tempeste di qualsiasi crisi.

Le attività di Christian Dior sono suddivise in 6 segmenti principali: Christian Dior Couture, Vini e liquori, Moda e pelletteria, Profumi e cosmetici, Orologi e gioielli, Vendita al dettaglio. Geografia aziendale: il 54% dei ricavi proviene da Europa e Nord America, il 7% dal Giappone, il 26% dall’Asia e il 13% da altri mercati.

Quando si tratta di Christian Dior, questa azienda è sempre considerata insieme ai successi di Louis Vuitton, dal momento che Dior possiede una partecipazione del 42% in Moët Hennessy Louis Vuitton SE, meglio conosciuta come LVMH. A causa di questa connessione, tutto ciò che riguarda LVMH riguarda anche Christian Dior.

La performance finanziaria dell’azienda è sempre stata positiva: Dior non ha mai avuto un calo significativo dei ricavi e ha sempre realizzato profitti elevati.

Il Gruppo Christian Dior ha registrato ricavi per 36,7 miliardi di euro nella prima metà del 2022, in crescita del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita organica dei ricavi è stata del 21%. Tutti i gruppi aziendali hanno ottenuto una crescita organica dei ricavi a due cifre durante questo periodo.

Nel secondo trimestre i ricavi sono aumentati del 27%, la crescita organica dei ricavi è stata del 19%, in linea con le tendenze osservate nel primo trimestre.

L’utile da operazioni ricorrenti è aumentato del 34% a 10.232 milioni di euro nella prima metà del 2022. Il margine operativo ha raggiunto il 27,9% dei ricavi, in crescita di 1,3 punti rispetto al primo semestre 2021.

La crescita di Dior non si fermerà presto, poiché la posizione di leadership dell’azienda nel settore del lusso proteggerà l’emittente da eventuali shock economici. Le azioni di questa società sembrano costose da acquistare. Si consiglia agli investitori di attendere una correzione per acquistare titoli a buon prezzo.

Netflix (NFLX) – Il 2022 è stato un anno difficile per questa azienda. Nella prima metà di quest’anno, l’azienda ha perso un totale di 1,2 milioni di abbonati. Netflix rilascerà i dati finanziari del terzo trimestre la prossima settimana. Netflix prevede che le entrate cresceranno del 4,7% anno su anno, con 1 milione di nuovi abbonamenti previsti.

Un rapporto forte sosterrà un documento pesantemente cedimento, ma la crescita delle azioni diventerà permanente dopo di essa? Il servizio di streaming ha la possibilità di tornare a una crescita stabile e la direzione di Netflix sta facendo tutto il possibile per questo. Ad esempio, un servizio di streaming è pronto per lanciare una versione economica del suo servizio. Il prezzo sarà ridotto a causa di inserti promozionali.

L’Emittente ha iniziato a collaborare con Microsoft come partner pubblicitario e di vendita internazionale. La società prevede di lanciare la nuova versione nel novembre 2022.

I mercati statunitense e canadese sono saturi di concorrenti. Pertanto, l’emittente ha iniziato a concentrarsi sull’attrazione di clienti sui mercati internazionali. L’Asia Pacifico è il segmento in più rapida crescita per Netflix. Grazie a questa direzione, l’azienda ha ricevuto quasi 7 milioni di abbonati negli ultimi quattro trimestri. La società prevede che entro la fine del 3° trimestre del 2023, grazie alla regione Asia-Pacifico, il numero di abbonati aumenterà a 40 milioni.

La società sta costruendo uno studio di gioco in Finlandia. Con il suo aiuto, il servizio di streaming entrerà nel gioco dev. La scelta del paese non è casuale, si ritiene che gli sviluppatori di giochi più talentuosi vivano qui. L’azienda sviluppa contenuti di gioco da molto tempo. È apparso in azienda nel novembre 2021. Durante questo periodo, Netflix ha presentato al pubblico diverse dozzine di prodotti. È vero, meno dell’1% del numero totale di abbonati alla piattaforma gioca a questi giochi. Forse con il lancio di un nuovo studio la situazione cambierà.

Le azioni della società sono attualmente scambiate a un rapporto prezzo-utili inferiore a 21, con un multiplo P/S di 3,4, rendendo il titolo economico in cui investire.

Baker Hughes (BKR) è una società di servizi industriali e gestisce uno dei più grandi servizi di giacimenti petroliferi del mondo. L’Emittente fornisce al settore petrolifero e del gas prodotti e servizi per la perforazione di pozzi petroliferi, svolge attività di esplorazione geologica, inoltre, è impegnato nella consulenza sulla produzione e sullo sviluppo del campo.

Il dividendo pagato dalla società è di $ 0,72, che fornisce un rendimento da dividendo del 2,85% all’anno.

Gli analisti notano che oggi un’azienda che conduce un’ottimizzazione su larga scala ha tutte le possibilità di mettersi al passo con concorrenti come Schlumberger e Halliburton.

I prezzi dell’energia continuano ad essere elevati, alimentati dalla mancanza di investimenti dal 2014 e dall’attuale cautela delle principali compagnie petrolifere. A causa del contenimento della crescita dell’offerta, i prezzi rimarranno su livelli elevati per un lungo periodo di tempo. Il prezzo elevato dell'”oro nero” comporterà costi più elevati, che giocheranno a Baker Hughes.

Baker Hughes ha prestazioni scarse rispetto ai concorrenti. Ciò è dovuto alla mancanza di chip e componenti nel mezzo di una crisi nella catena di approvvigionamento. Anche il conflitto militare in Europa e l’imminente recessione hanno un impatto negativo sull’azienda.

Baker Hughes è sulla buona strada per un’ottimizzazione che farà risparmiare almeno $ 150 milioni.

A luglio, la società ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2022, che erano alquanto contrastanti. Gli ordini sono cresciuti del 15% su base annua, ma sono diminuiti in sequenza del 14%. Le entrate di $ 5 miliardi sono diminuite del 2% su base annua. L’utile operativo rettificato è aumentato del 13% a 376 milioni di dollari rispetto all’anno precedente. L’EBITDA rettificato di $ 651 milioni è aumentato del 6% anno su anno.

Baker Hughes mantiene un bilancio relativamente sicuro con 2,9 miliardi di dollari in contanti e 6,6 miliardi di dollari di debito totale. Con un EBITDA stimato quest’anno di quasi $ 3 miliardi, il rapporto di leva finanziaria della società è di circa 1,2 volte.

Gli analisti prevedono un utile per azione di $ 1 nel 2022 e $ 1,72 nel 2023, il che crea un rapporto prezzo/utili forward di 14. L’emittente sta vendendo azioni con un rapporto forward enterprise value/EBITDA di circa 7,5 volte.

Ovviamente, molti di questi problemi sono temporanei e il management si sta attivando per ristrutturare l’azienda e coordinarne meglio le attività. Ciò consentirà di risparmiare denaro in futuro. L’azienda ha la possibilità di recuperare e trarre vantaggio dalla continua forza nei suoi mercati finali. Se il prezzo del petrolio rimane ai livelli attuali, le azioni Baker Hughes potrebbero salire alle stelle.