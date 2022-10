“hai-perso!”:-stangata-per-manuel-bortuzzo,-gli-sbatte-la-porta-in-faccia-[foto]

Brutta batosta per l’ex vippone Manuel Bortuzzo, che si vede recapitare a mezzo social un messaggio durissimo da una persona a lui molto cara.

Brutta sorpresa per Manuel Bortuzzo, che in queste ultime ore si è visto recapitare un messaggio via social che suona come una vera e propria stangata. La vita sentimentale dell’ex vippone subisce un altro duro colpo.

Gli amori del giovane nuotatore si sono meritati le prime pagine delle riviste di gossip. Prima ha tenuto banco la relazione nata tra lui e la principessina Lulù Selassiè, relazione nata durante la passata edizione del Grande Fratello VIp.

Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della rottura. Quindi, a distanza di pochi mesi, Manuel ha di nuovo fatto parlare di se per il fidanzamento con la tiktoker ventenne Angela Benevieri. Adesso arriva un’altra notizia clamorosa che riguarda quest’ultima love story.

Manuel Bortuzzo, batosta via social: va tutto a rotoli

Non sembra esserci pace per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, almeno dal punto di vista sentimentale. La relazione con Lulù Selassè, nata nella Casa di Cinecittà, ha fatto sognare milioni di telespettatori, sicuri che la storia avrebbe avuto un seguito anche dopo la conclusione del reality show.

E per un po’ le cose sembravano andare in questo verso. Poi, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la rottura a mezzo comunicato stampa, nel quale Manuel comunicava la mondo la fine della relazione con la principessa etiope, la quale ovviamente non ha preso bene la cosa, dicendo la sua sui giornali.

Poco dopo la rottura è scoppiato il nuovo gossip. All’inizio erano solo rumor, ma poi alla fine Manuel Bortuzzo si è mostrato in compagnia di Angela Benevieri, la giovane tiktoker, confermando le voci che li volevano assieme. Anche qui, le cose sembravano filare per il meglio, ma nelle ultime ore un messaggio via social della ragazza sembra confermare le voci sulla rottura circolate nei giorni scorsi.

Il Tik Tok pubblicato dalla stessa Angela, la ragazza canta i versi di una canzone di Highsnob: “Me lo diceva sempre il mio papà, la miglior vendetta è la felicità”. Come se non bastasse, ad accompagnare il video c’è una frase che lascia pochi margini di incertezza: “Stavi giocando a perdermi, alla fine hai vinto tu”.

Il messaggio arriva a distanza di una settimana dalla smentita, rilasciata proprio dalla Benevieri, circa i rumor che la volevano in rottura con Bortuzzo. L’ultimo Tik tok sembra invece la smentita della smentita, per altro con toni accusatori nei confronti del nuotatore. Vedremo se a breve i due ragazzi ufficializzeranno la fine della loro love story.

