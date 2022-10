Grande Fratello VIP, sostituita d’urgenza | Il nome è già pronto: arriva lei

Nelle ultime ore è stata rivelata una pesante indiscrezione sul Grande Fratello VIP. Una sostituzione potrebbe essere necessaria

La nuova edizione del GF VIP si sta distinguendo per dinamiche accese e molto polarizzanti. Già nella prima settimana di reality, infatti, il caso del bullismo nei confronti di Marco Bellavia ha causato forti malumori nel pubblico, che ha provveduto a votare per l’eliminazione dei responsabili: Giovanni Ciacci prima e Gegia poi. Ginevra Lamborghini, invece, ha ricevuto le conseguenze peggiori: è stata squalificata.

Anche la giuria non sembra da meno, in quanto a giudizi precisi e anche severi. Come l’anno scorso, infatti, Sonia Bruganelli non si risparmia dal condannare le azioni scorrette e dal dire sempre ciò che pensa. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione sta sconvolgendo il Grande Fratello VIP: bisogna sostituirla? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto.

Grande Fratello VIP: arriva Giulia Salemi?

Dopo il successo dell’anno scorso, Alfonso Signorini e la sua squadra hanno deciso di riconfermare uno dei nomi più chiacchierati: Sonia Bruganelli. Il suo esordio come opinionista del GF VIP è stato infatti apprezzato e questo è misurabile non tanto nelle simpatie raccolte, quanto nella capacità di saper dire sempre la propria opinione anche nei momenti scomodi.

L’opinionista, infatti, non sempre è stata appoggiata dal pubblico, anzi: le sue lite con Adriana Volpe le son spesso costate montagne di critiche e di polemiche. Per il GF VIP 7, però, Alfonso Signorini ha voluto riavere proprio lei e rinunciare invece all’altra opinionista, sostituita da Orietta Berti. Se quest’ultima non sembra ancora perfettamente nel programma, la Bruganelli è invece già a suo agio e sta riscuotendo ancora più apprezzamenti dell’anno scorso. Secondo molti, non avere di fianco la Volpe con cui non correva buon sangue la fa stare più tranquilla e le consente di essere meno estrema nei giudizi.

Nelle ultime ore, però, Alessandro Rosica del settimanale Mio ha lanciato una pesante indiscrezione. Se, come l’anno scorso, Sonia Bruganelli si assentasse per qualche puntata sotto Natale per fare le vacanze, chi prenderebbe il suo posto? L’anno scorso, questo ruolo è stato affidato a Laura Freddi, con la quale poi la moglie di Bonolis si è complimentata. Oggi, però, a sedere sulla poltroncina rossa potrebbe essere proprio Giulia Salemi, già in studio con il ruolo di commentatrice dei social. Il pubblico impazzirebbe: la Salemi sta riscuotendo solo complimenti in quell’inedito ruolo e la posizione da opinionista è la prossima che tutti sperano che lei prenda.

The post Grande Fratello VIP, sostituita d’urgenza | Il nome è già pronto: arriva lei appeared first on Ck12 Giornale.