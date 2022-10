Elenoire Ferruzzi si scatena | “Ma chi la può sopportare?”: ormai non ha più freni [VIDEO]

Nelle ultime ore, Elenoire Ferruzzi si è lasciata completamente andare. Le sue parole scatenano però un putiferio: è caos nella casa

Nella casa del GF VIP è facile che si creino dinamiche accese e particolari. Il dover convivere forzatamente, sotto le telecamere, in una casa senza distrazioni con delle persone scelte dalla produzione mette tutti in difficoltà anche se, spesso, c’è chi da questa situazione ne ha tratto beneficio. Non son poche le coppie nate proprio al GF VIP, infatti: si pensi a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per esempio.

Nel corso di questa edizione, però, c’è una concorrente particolarmente scatenata, soprattutto contro un’inquilina. Si tratta di Elenoire Ferruzzi che, nelle ultime ore, non ha mancato di lasciarsi sfuggire un’altra frecciata velenosa: ecco cos’è successo.

Elenoire Ferruzzi contro Nikita: “Ma chi la sopporta?”

Nel corso di sabato 15 ottobre, la casa del GF VIP è stata scossa dal passaggio dei primi aerei. Nelle ultime edizioni, infatti, i fan degli inquilini del reality show si organizzano per far passare sopra la casa dei messaggi, in modo da far sapere a chi è dentro che fuori ha un appoggio e un sostegno. Il primo aereo di questa settima edizione è arrivato a Nikita, con un inaspettato messaggio d’amore: “Sei il mio angelo, mi manchi tanto“.

Se Carolina Marconi l’ha definito il messaggio d’amore più bello, Elenoire Ferruzzi, Antonino Spinalbese ed altri non son dello stesso parere. Subito si sono tutti chiesti se quindi Nikita abbia un fidanzato che l’aspetta fuori dalla casa e, soprattutto, se questo messaggio arrivi da lui o da qualcun altro. Questo suo aspetto, infatti, non è mai stato rivelato, anche se lei stessa ha ammesso di aver conosciuto qualcuno prima di entrare nella casa.

Mentre alcuni inquilini chiacchieravano di questo argomento, Antonino ha quindi detto: “Ma è fidanzata? Non lo so!“. Elenoire, però, è esplosa: “Ma è qualcosa di fake... Ma chi è che si può sopportare una del genere?“:

Parlano dell’aereo che Nikita ha ricevuto dal suo corteggiatore stamattina. Elenoire: “Ma qualcosa di fake, ma chi è che si può sopportare una del genere” Ma la cattiveria boh #GFvip #nikiters pic.twitter.com/JaFX0WUEXH — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 15, 2022

Il pubblico ha reagito molto male a questo ennesimo attacco di Elenoire a Nikita, che potrebbe costarle molto in termini di voti. Nikita è infatti molto apprezzata da casa e la sua influenza, sul pubblico, è molta.

