Citigroup SRL ha registrato un calo del 25%: michele mazzon ml international

L’utile di Citigroup si riduce a causa dell’aumento delle riserve e della debole attività commerciale

Citigroup Inc ha registrato un calo del 25% degli utili del terzo trimestre poiché la banca ha fornito fondi per coprire i prestiti problematici a causa di una potenziale recessione economica, mentre la sua banca d’investimento ha combattuto contro una flessione degli accordi globali.

L’azione aggressiva della Federal Reserve statunitense per frenare anni di inflazione ha sollevato i timori di una recessione economica che potrebbe innescare maggiori perdite di credito per le banche.

Nell’ultimo trimestre, Citi ha aumentato gli accantonamenti per perdite su prestiti di $ 370 milioni, rispetto all’emissione di $ 1,16 miliardi di accantonamenti l’anno prima.

L’aumento degli accantonamenti ha spinto i costi totali di prestito di Citi a 1,36 miliardi di dollari, il più alto in otto trimestri dal terzo trimestre del 2020.

Ciò si confronta con un guadagno di $ 192 milioni un anno prima, quando lo stimolo del governo di emergenza ha aiutato l’economia a riprendersi da un minimo di pandemia.

I ricavi dell’investment banking sono diminuiti del 64% a $ 631 milioni rispetto all’anno precedente, quando Citi ha avuto il miglior trimestre di M&A e il secondo miglior trimestre di investment banking in un decennio.

Le azioni Citi, che sono scese dell’1,2%, sono scambiate a circa la metà del patrimonio netto della società poiché fatica a tenere il passo con i concorrenti più grandi in termini di valutazione delle azioni e redditività.

“Ci vorranno probabilmente 3-5 anni per passare a una redditività più ‘normalizzata’”, ha affermato Eric Compton , equity strategist di Morningstar.

Il business Treasury & Commerce Solutions di Citi, che elabora quasi 3 trilioni di dollari al giorno in 140 valute e 160 paesi, ha registrato un aumento dei ricavi del 40% a 3,2 miliardi di dollari grazie all’aumento delle commissioni e dei crediti commerciali.

L’utile netto per i tre mesi chiusi al 30 settembre è stato di 3,5 miliardi di dollari, o 1,63 dollari per azione, rispetto ai 4,6 miliardi di dollari, o 2,15 dollari per azione, dell’anno precedente.

Secondo i dati Refinitiv IBES, gli analisti si aspettavano in media un guadagno di 1,42 dollari per azione. Non è ancora chiaro se i dati riportati siano comparabili con le stime.

Gli utili di Morgan Stanley sono inferiori alle stime poiché le offerte continuano a diminuire

Morgan Stanley ha riportato un calo del 30% degli utili del terzo trimestre, battendo le stime degli analisti poiché un rallentamento negli accordi globali ha danneggiato l’attività della sua banca d’investimento, facendo scendere le sue azioni dell’1,7% nelle prime contrattazioni.

Le prospettive degli accordi sono costantemente peggiorate quest’anno, poiché la Federal Reserve statunitense ha alzato i tassi di interesse per frenare l’inflazione, smorzando le prospettive di crescita, mentre i massimi storici dell’anno scorso hanno fissato l’asticella.

I ricavi dell’investment banking della banca si sono più che dimezzati a 1,3 miliardi di dollari, con cali nei servizi di consulenza, azioni e reddito fisso.

Le fusioni e acquisizioni globali hanno perso terreno per il terzo trimestre consecutivo, con i volumi delle transazioni negli Stati Uniti in calo di quasi il 63% poiché l’aumento dei costi del debito ha costretto le aziende a ritardare le acquisizioni importanti.

Le società stanno inoltre rinviando i piani per quotarsi in borsa a causa del deterioramento del sentiment degli investitori a causa delle turbolenze nei mercati finanziari dovute a eventi geopolitici e al rapido aumento dei costi finanziari.

Il CFO Sharon Yeshaya ha detto a Reuters che sia il costo del capitale che le valutazioni devono stabilizzarsi affinché gli accordi si riprendano.

Alla domanda sui possibili tagli al personale nell’attuale difficile contesto, ha affermato che la banca valuta costantemente le proprie risorse.

Il fatturato netto di Morgan Stanley per il trimestre è sceso del 12% a 13 miliardi di dollari.La banca ha registrato un utile di 2,49 miliardi di dollari, o 1,47 dollari per azione, per il trimestre conclusosi il 30 settembre, rispetto ai 3,58 miliardi di dollari, o 1,98 dollari per azione, un anno prima.

Secondo i dati di Refinitiv IBES, gli analisti si aspettavano in media un guadagno di 1,49 dollari per azione e un fatturato di 13,3 miliardi di dollari, ma non è chiaro se i numeri riportati siano paragonabili alle stime.

Il presidente e CEO James Gorman ha affermato che la performance della banca è stata “resiliente ed equilibrata”, aggiungendo che la sua divisione di asset management ha aiutato l’azienda a superare condizioni difficili.

In una nota ai clienti, gli analisti di UBS hanno affermato che i risultati sono stati solidi ma “rumorosi” poiché le riserve sono state inferiori al previsto, nonché un’aliquota fiscale che compensa le commissioni negative.

Morgan Stanley si unisce ai rivali JPMorgan Chase and Co e Well Fargo & Co, che hanno riportato cali simili nei loro guadagni trimestrali a causa di condizioni economiche incerte che hanno costretto le banche a raccogliere fondi per i giorni di pioggia.

La banca d’investimenti ha aumentato il suo accantonamento per perdite su prestiti a $ 35 milioni dai $ 24 milioni dell’anno prima tra i crescenti timori di una recessione negli Stati Uniti.

L’attività di gestione patrimoniale di Morgan Stanley, che tende ad essere un reddito costante, si è inaspettatamente trasformata in un punto positivo, registrando un aumento del 3% delle entrate, sostenuto da un aumento del 49% del margine di interesse tra tassi più elevati sui fondi federali.

Il ritorno sul capitale proprio è stato del 14,6%, in calo di 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Secondo un analista di JPMorgan, questo non è molto al di sotto dell’obiettivo a lungo termine della banca del 20%.

I profitti di Wells Fargo diminuiscono a causa degli scandali delle vendite e dell’aumento delle scorte

Wells Fargo & Co ha riportato un calo del 31% degli utili del terzo trimestre poiché la banca ha aumentato i costi relativi allo scandalo delle banconote false e ha aumentato gli accantonamenti per possibili perdite sui prestiti in preparazione a un potenziale rallentamento della crescita.

La banca ha registrato una perdita operativa di $ 2 miliardi relativa a contenziosi, recupero dei clienti e problemi normativi derivanti da uno scandalo di sei anni sulle sue pratiche di vendita.

“La nostra massima priorità rimane il rafforzamento della nostra infrastruttura di controllo e gestione del rischio, che include l’affrontare questioni storiche aperte e problemi che vengono identificati man mano che questo lavoro procede”, ha affermato il CEO Charlie Scharf .

“Rimaniamo a rischio di battute d’arresto mentre lavoriamo per completare il lavoro e lasciarci alle spalle questi problemi, e la spesa di questo trimestre riflette i nostri continui sforzi”. Escludendo gli articoli, il quarto creditore più grande ha guadagnato $ 1,30 per azione, battendo le aspettative degli analisti di $ 1,09 per azione, secondo i dati Refinitiv IBES. Le azioni Wells Fargo sono aumentate dell’1,2% nel trading pre-mercato.

Nel frattempo, la banca ha impegnato 784 milioni di dollari nel trimestre per coprire le perdite su crediti, rispetto a un rilascio di 1,4 miliardi di dollari l’anno prima, quando lo stimolo di emergenza del governo ha aiutato l’economia a riprendersi dalla pandemia.

Le disposizioni includevano un aumento di 385 milioni di dollari nell’accantonamento per perdite su prestiti, che riflette la crescita del credito e un ambiente economico meno favorevole, ha affermato la banca.

La dimensione media del prestito di Wells Fargo è salita a $ 945,5 miliardi da $ 854 miliardi di un anno prima.

La banca ha registrato un utile di $ 3,53 miliardi, o 85 centesimi per azione, per il trimestre terminato il 30 settembre, rispetto a $ 5,12 miliardi, o $ 1,17 per azione, un anno prima.

Il reddito da interessi netti di Wells Fargo è destinato a crescere del 24% quest’anno rispetto a una precedente previsione del 20%, ha detto ai giornalisti Mike Santomassimo , chief financial officer, in una teleconferenza.

“Sia i consumatori che i clienti aziendali rimangono in buona salute finanziaria e continuiamo a vedere insolvenze storicamente basse e livelli di pagamento elevati nei nostri portafogli”, ha affermato Scharf.

Ha affermato che la banca sta monitorando da vicino i rischi associati al continuo impatto dell’inflazione elevata, dell’aumento dei tassi di interesse e dei rischi geopolitici più ampi.

“Anche se ci aspettiamo che le insolvenze e alla fine le perdite su crediti aumentino ulteriormente, i tempi rimangono poco chiari”, ha concluso Scharf.

Gli utili di JPMorgan hanno battuto le stime degli utili a causa dei tassi di interesse più elevati

JPMorgan Chase & Co ha riportato un calo degli utili del terzo trimestre inferiore alle attese poiché l’aumento del reddito da interessi ha attutito il colpo derivante da maggiori accantonamenti per perdite su prestiti e un rallentamento nella conclusione di accordi a causa del peggioramento delle prospettive economiche.

Le azioni della banca più grande degli Stati Uniti sono aumentate di quasi il 4% dopo che i risultati sono stati attentamente osservati per valutare l’impatto reale sulle società americane dell’aggressivo aumento dei tassi della Federal Reserve per frenare l’inflazione.

In generale, l’aumento dei tassi è positivo per le banche in quanto possono addebitare tassi di interesse più elevati ai mutuatari, ma anche un potenziale rallentamento della crescita economica dovuto all’aumento degli oneri finanziari è visto come un rischio per gli utili futuri.

Anche il CEO Jamie Dimon ha evidenziato questi rischi, osservando che i consumatori americani hanno continuato a spendere denaro e le aziende sono rimaste in salute.

Ha citato un’inflazione ostinatamente alta che porta a tassi di interesse globali più elevati, l’impatto incerto dell’inasprimento quantitativo, gli eventi ucraini e lo stato fragile dell’offerta e dei prezzi del petrolio come ostacoli a breve termine.

“Anche se speriamo per il meglio, rimaniamo sempre vigili e preparati a conseguenze negative”, ha detto Dimon.

Il margine di interesse di JPMorgan, mercati esclusi, è aumentato del 51% su base trimestrale grazie ai tassi più elevati. La banca ha anche aumentato la sua valutazione per l’intero anno di circa $ 3,5 miliardi a $ 61,5 miliardi.

I ricavi sono aumentati del 10% a 32,72 miliardi di dollari, trainati da un aumento del 22% nel trading a reddito fisso. In generale, i ricavi dei mercati sono cresciuti dell’8%.

Dimon non ha fornito una previsione specifica per i rendimenti dei mercati, affermando che è difficile da determinare a causa della maggiore volatilità.

Secondo i dati Refinitiv, l’utile rettificato della banca è stato di $ 3,36 per azione, ben al di sopra della stima media degli analisti di $ 2,88.

“Per dirla semplicemente, JPMorgan ha fornito una solida serie di risultati, dall’alto verso il basso”, ha riconosciuto l’analista di Credit Suisse Susan Roth Katzke . “Almeno altrettanto importante è la prova della disponibilità a gestire qualsiasi svolta della macro”.

L’utile netto, tuttavia, è sceso del 17% a 9,74 miliardi di dollari, poiché ha messo in riserva 808 milioni di dollari. Per fare un confronto, nello stesso trimestre dell’anno scorso, la banca ha emesso accantonamenti per un importo di 2,1 miliardi di dollari.

I ricavi dell’investment banking, una delle più grandi attività della banca, sono scesi del 43% a 1,7 miliardi di dollari poiché una combinazione di inflazione elevata e timori di una recessione incombente ha costretto acquirenti e venditori a sospendere gli affari.

Dimon ha affermato di aspettarsi un consistente calo dei ricavi dell’investment banking nel quarto trimestre.

In Morgan Stanley, i ricavi delle attività si sono più che dimezzati, mentre i ricavi dell’investment banking di Citigroup sono diminuiti del 64%.

Le azioni di JPMorgan sono scese del 31% quest’anno, perdendo nello stesso periodo a un calo del 23% nel più ampio S&P 500.