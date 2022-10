Barbanera di domani 17 ottobre: lunedì decisivo a lavoro e nei sentimenti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Grazie all’ausilio di Marte, Giove e Saturno, avrete la giusta predisposizione d’animo per esaminare e districare questioni professionali complicate.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Decidete liberamente a quali iniziative aderire e a quali invece non prendere parte, anche se un familiare davanti alle vostre scelte storce il naso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sul lavoro, con Marte nel segno e i favori di Venere e Saturno, non mancherà la grinta giusta e nemmeno le occasioni per riscuotere successo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Luna è ostile a Mercurio, così le parole del partner saranno pure mordaci, ma saranno veritiere. È necessario riconoscere certi errori commessi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non è il caso di preoccuparvi più di tanto per alcuni contrattempi che potranno capitarvi: le situazioni si appianeranno presto e senza grandi sforzi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se qualcosa non va, come avevate erroneamente pensato, non potete fare il muso lungo e farla pagare a chi vi è accanto e non ha colpe.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – A causa della Luna avversa a Mercurio, contate fino a dieci prima di pronunciare parole che potrebbero ferire e di conseguenza incrinare un legame.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Vivrete sempre più la condizione di dover individuare e recidere i rami secchi che ingarbugliano e rendono pesante la vostra vita. Siate decisi!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Il livello delle prestazioni professionali sarà anche oggi, con Saturno in sestile dall’Acquario, molto interessante per qualità, singolarità e meticolosità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna e Mercurio maldisposti potrebbero suggerirvi battute fuori luogo, con il risultato di ferire qualcuno, anche se non era nelle vostre intenzioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Riconsiderare le scelte fatte per un progetto nella vostra attività è sinonimo di serietà, non di indecisione come quel collaboratore vorrebbe insinuare…

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con Nettuno in congiunzione, se volete creare una relazione amorosa stabile, sarà bene che smettiate di sognare ad occhi aperti e diventiate più pragmatici.

