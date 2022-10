Ballando con le Stelle, dopo la diretta esplode il caos | “Pagliacci!”: la situazione è al limite

Dopo la puntata di Ballando con le Stelle di sabato sera, è esplosa una feroce polemica che non accenna a calmarsi. È caos

Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle da ormai diciassette lunghe edizioni. Se quando l’ha portato per la prima volta in TV era timorosa di offrire uno show che non sarebbe del tutto piaciuto, oggi ha capito che il format funziona alla grande. Anche dopo tutti questi anni, infatti, Ballando continua a riscuotere ascolti da far girar la testa e capaci di mettere in crisi il fortissimo Tu Sì Que Vales di Maria de Filippi.

Dopo la diretta di sabato 15 ottobre, però, è successo qualcosa di insolito. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notarlo e di farlo notare: la situazione sembra al limite e recuperarla sarà dura.

Ballando con le Stelle: la giuria è sotto accusa

Nel corso della puntata di sabato 15 ottobre, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno deciso di fare uno sgarro ad Alberto Matano e Rossella Erra. I due, infatti, son soliti usare il tesoretto per fare salire in classifica qualche concorrente che li ha particolarmente colpiti anche se, molto spesso, questo nome non coincide con il più talentuoso. Questo fa quindi storcere il naso ai giudici, che non accettano di vedere certi nomi sopra ad altri.

Essendo il tesoretto formato dai voti che la giuria dà al ballerino per una notte, i due giurati han quindi scelto di non dare il classico dieci all’ospite di sabato 15 settembre, ma zero. A causa di ciò, quindi, il tesoretto è diventato di trenta punti: Alberto Matano e Rossella l’hanno comunque dato a Giampiero Mughini, che quindi è arrivato primo. La cosa ha fatto imbestialire la giuria, scatenando una lite fermata solo da Milly Carlucci. Il pubblico da casa, però, è furioso:

Posso capire lo 0 a un concorrente per provocarlo, spronarlo e stuzzicarlo: si è messo in gioco e ci sta.

Dare 0 a un ballerino per una notte è scortese, per di più a un ospite che ha ballato benissimo come stasera. Solo per ripicca tra giurati.#BallandoConLeStelle — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 15, 2022

E ancora:

X me spesso si comportano da bambini dell’asilo anzi peggio, da pagliacci

Ripicche inutili e voti pompati o più bassi del giusto, tesoretti dati x compensare ma basandosi su cose spesso non attinenti. Un mezzo circo. Su 5 giudici una tecnica sola è troppo poco. — *Marisa* (@Maryss84) October 15, 2022

I commenti sono quindi durissimi e a dire del pubblico sembra che questa scelta di penalizzare il ballerino per una notte non stia piacendo per niente. Come farà Milly Carlucci ad arginare questa situazione di critiche anche pesanti? Non ci resta che continuare a seguire.

