Antonella Fiordelisi l’ha combinata grossa | “Mi fa schifo!”: glielo sbatte in faccia

Sono ore di tensione per Antonella Fiordelisi. La gieffina si è lasciata andare ma le conseguenze sono amare: durissimo sfogo

Una delle protagoniste di questo GF VIP è sicuramente Antonella Fiordelisi. La schermitrice, conosciuta anche per essere l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, si è fin da subito distinta per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia, che ha difeso fin dal primo momento.

Nelle ultime ore, però, per lei le cose si stanno complicando. Il suo comportamento nei confronti di Edoardo Donnamaria ed Antonino Spinalbese sta causando alcuni malumori e lo sfogo è arrivato senza pietà.

Antonella Fiordelisi: cosa sta succedendo

Fin dai primi giorni di GF VIP, Antonella Fiordelisi ha instaurato un legame particolare con Edoardo Donnamaria. I due si son dimostrati interessati l’uno all’altra e hanno costruito un rapporto che era destinato a sfociare in qualcosa di importante. A mettere i bastoni tra le ruote a questo amore nascente è stata proprio la stessa Antonella, la quale ha preso le distanze da Edoardo per avvicinarsi ad Antonino Spinalbese, scatenando la gelosia del primo.

Antonella, infatti, ha concesso ad Antonino un massaggio equivocabile, che ha ferito Edoardo. Dopo poco ha però chiesto a Donnamaria un confronto faccia a faccia, il quale ha avuto un esito positivo: Edoardo e Antonella si sono dati un bacio. Il pubblico non ha però potuto fare a meno di notare questo suo atteggiamento ambivalente, giudicandolo poco corretto. A spiegare questo comportamento è stato quindi il padre della ragazza che, su Twitter, ha detto: “Ha una tremenda paura degli uomini“.

Nonostante queste parole, che fanno luce su un passato difficile a livello amoroso, i fan di Antonella tremano nelle loro sicurezze sulla loro beniamina. “Vi assicuro che ha incontrato parecchi cog***ni” ha scritto il padre di Antonella. Lei, nel frattempo, ha voluto chiarire ogni incomprensione con il volto di Forum, il quale però non le ha nascosto la sua amarezza. “Io non sono disposto a farmi trattare in questo modo. Vedere una persona che si diverte a far star male, a me fa schifo”. Edoardo ha però poi ammesso di aver temuto di perderla e i due si son quindi lasciati andare a un bacio appassionato, che fa ben sperare tutti i fan.

““La situazione può cambiare da un momento all’altro” credono però i gieffini, come ha detto Alberto De Pisis. Come evolverà questo nascente amore? Non ci resta che aspettare.

