oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-17-al-23-ottobre

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Cara Ariete, buone notizie in arrivo questa settimana! Ancora qualche giorno di pazienza e, a partire dalla giornata di domenica, il pianeta Venere non sarà più in opposizione al tuo segno. Nelle prossime settimane i problemi sentimentali che ti hanno afflitta nell’ultimo periodo diventeranno un lontano ricordo e riuscirai a recuperare un po’ di serenità. Qualche ostacolo in più nell’ambito del lavoro dovuto all’opposizione di Mercurio.

Toro – Cara Toro, purtroppo questa settimana il pianeta Venere entrerà in opposizione al tuo segno: a partire dalla giornata di domenica comincerà per te un periodo complicato per quanto riguarda l’amore. Persino le coppie più salde potrebbero vivere un momento di crisi… Approfitta di una bella luna fortunata attiva in tuo favore nelle giornate di sabato e domenica per affrontare col partner una questione rimasta in sospeso.

Gemelli – Cara Gemelli, il pianeta Venere resterà attivo in tuo favore fino alla giornata di domenica: approfitta del suo influsso benevolo per farti avanti con la persona che ti piace o, se sei già in coppia, per parlargli a cuore aperto. Nelle prossime settimane l’intesa potrebbe non essere altrettanto forte… Buone notizie nell’ambito del lavoro, possibili soprattutto nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con luna, Giove e Mercurio dalla tua parte.

Cancro – Cara Cancro, ancora qualche giorno di pazienza e, a partire dalla giornata di domenica, il pianeta Venere tornerà dalla tua parte! Se nell’ultimo periodo hai vissuto una piccola crisi o delle tensioni col partner, adesso tornerà il sereno. Qualche contrattempo, invece, sarà possibile nell’ambito del lavoro: Mercurio e Giove in posizione sfavorevole portano rallentamenti e discussioni in ufficio. Giornata fortunata: lunedì.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Cara Leone, il pianeta dell’amore resterà attivo in tuo favore fino alla giornata di domenica: a partire da quella data, ti volterà le spalle. Se ci sono dei problemi nella coppia, meglio affrontarli entro quella data. Fortunato, invece, l’ambito del lavoro, con Giove e Mercurio attivi in tuo favore. Potrebbero arrivare delle belle notizie nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, quando avrai anche una bella luna in congiunzione.

Vergine – Cara Vergine, nelle ultime settimane nella tua vita sentimentale sono mancate le grandi emozioni e il batticuore… Non temere: a partire dalla giornata di domenica, quando il pianeta Venere tornerà attivo in tuo favore, torneranno l’amore e la passione! Nel frattempo goditi le giornate di giovedì e venerdì, quando una bella luna brillerà nel tuo segno, pronta a regalarti delle belle novità anche nell’ambito professionale. Marte sfavorevole ti fa sentire stanca

Bilancia – Cara Bilancia, il pianeta dell’amore resterà in congiunzione al tuo segno fino alla giornata di domenica: ti aspetta una settimana piena di emozione e passione, in cui tra te e il partner saranno scintille! Se sei single non aver paura di dichiarare i tuoi sentimenti, Venere è con te. Anche in ambito professionale potrebbero presentarsi delle belle occasioni da prendere al volo grazie alla congiunzione di Mercurio. Giornate fortunate: martedì, mercoledì e giovedì.

Scorpione – Cara Scorpione, sei pronta ad accogliere Venere nel tuo segno? A partire dalla giornata di domenica, il pianeta dell’amore splenderà in congiunzione: ti attende un periodo pieno di grandi emozioni, in cui anche i cuori più solitari riusciranno a trovare qualcuno che li aiuti a lasciarsi andare… Luna fortunata nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato. Qualche contrattempo o nervosismo in più, invece, tra martedì, mercoledì e giovedì.

Oroscopo di Branko settimanale per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Cara Sagittario, i pianeti sono dalla tua parte e ti garantiscono fortuna sia sul lavoro che in amore! Venere sarà attiva in tuo favore fino alla giornata di domenica, mentre Mercurio potrebbe portarti buone notizie nella prima parte della settimana. Attenzione, tuttavia, a una luna nervosa tra venerdì e sabato. L’opposizione di Marte, nonostante il favore delle stelle, ti fa avvertire più forte del solito la stanchezza…

Capricorno – Cara Capricorno, finalmente questa settimana – a partire dalla giornata di domenica – il pianeta Venere non sarà più sfavorevole al tuo segno e comincerà ad agire in tuo favore! Se l’ultimo periodo è stato pieno di tensioni nell’ambito dei sentimenti, adesso tornerà la pace nella tua vita di coppia. Purtroppo ti toccherà sopportare ancora un po’ di stress nell’ambito professionale: dagli inizi di novembre, con Giove che tornerà favorevole, andrà meglio!

Acquario – Cara Acquario, fino alla giornata di domenica il pianeta Venere sarà dalla tua parte. Nelle prossime settimane, invece, ti toccherà fare i conti con un suo transito sfavorevole, che potrebbe portare delle tensioni nella tua vita di coppia. Favorito, invece, l’ambito professionale, grazie a Mercurio e Giove in bell’aspetto. Attenzione alle giornate nervose di martedì, mercoledì e giovedì, quando la luna sarà in opposizione.

Pesci – Cara Pesci, nell’ultimo periodo l’amore non ti ha dato grandi soddisfazioni, ma a partire dalla giornata di domenica sarà tutta un’altra musica! Il pianeta Venere tornerà attivo in tuo favore e ti regalerà delle intense emozioni. Intanto ti toccherà sopportare, tra sabato e domenica, una luna in opposizione che potrebbe renderti piuttosto nervosa… Attenzione all’ambito de lavoro, che potrebbe aumentare i tuoi livelli di stress.

