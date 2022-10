Giulia Stabile chiamata d’urgenza | “Ho bisogno di lei”: disastro imminente, è all’ultima spiaggia [VIDEO]

Nelle ultime ore, Giulia Stabile è stata convocata con urgenza per intervenire in una situazione altrimenti difficile. Serve proprio lei

Ballerina professionista, Giulia Stabile si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione ad Amici20, talent show che poi ha anche vinto. Estremamente talentuosa e poliedrica nella danza, ha un carattere ironico e divertente che conquista tutti e che nasconde una timidezza di fondo di cui, oggi, riesce a non vergognarsi.

Dopo aver vinto il programma, Giulia Stabile è quindi entrata a far parte del mondo del professionismo. Se da un lato ha avviato importanti collaborazioni esterne, dall’altro ha continuato a navigare nel mondo di Amici, come professionista e sostegno per i ragazzi. Nelle ultime ore, però, è successo l’incredibile: hanno chiamato proprio lei.

Giulia Stabile chiamata dalla ballerina: “Mi serve”

Quando è entrata nella scuola di Amici, Giulia aveva già un’ottima qualità di movimento e una solida base di studio. Non a caso, infatti, era apprezzata da tutti e tre i giudici di ballo, Alessandra Celentano compresa. Ciò che però più le veniva criticato era la mancanza di sensualità e femminilità, qualità che faticava a far emergere durante le proprie esibizioni: faceva fatica a lasciarsi andare.

Con la propria insegnante ha quindi dato vita a un percorso mirato proprio a questo e, di puntata in puntata, è riuscita a lavorarci sino a vincere l’edizione. Nel corso del daytime andato in onda giovedì 13 ottobre, una ballerina ha vissuto più o meno le stesse critiche che riceveva Giulia. Si tratta di Rita, alunna della maestra Celentano che ha ricevuto un ultimatum: o impara a lasciarsi andare e a trasmettere emozioni durante il ballo, o dovrà andare a casa.

La critica per Rita non è nuova e la Celentano è sempre stata molto chiara con lei, organizzandole anche lezioni ad hoc per provare a far emergere i propri sentimenti. Sentirsi dire che, però, questa mancanza potrebbe mandarla a casa l’ha messa in difficoltà, spingendola a chiedere un aiuto estremo: vuole vedere e parlare con Giulia Stabile.

Secondo Rita, se riuscirà a parlare con Giulia potrà capire il processo mentale che lei a suo tempo ha percorso per imparare a lasciar fluire le proprie emozioni. Nelle prossime puntate, quindi, è possibile che verrà trasmesso l’incontro tra le due.

