GF Vip, scoppia il gossip | “Mi piace tanto…”: arriva la prima dichiarazione d’amore [VIDEO]

Nella casa del GF Vip arrivano le emozioni: ha confessato apertamente i suoi sentimenti nonostante le telecamere.

Il reality di Canale 5 sta riservando agli spettatori colpi di scena inaspettati. Dopo la repentina squalifica di Ginevra Lamborghini e la rissa in studio tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso, si profila all’orizzonte un nuovo rumor.

Nonostante le love stories più quotate si siano sgonfiate strada facendo, si profila all’orizzonte una nuova passione in divenire. Di chi si tratta?

GF Vip 7: i sentimenti prendono piede nella casa di Cinecittà

Le “ship” sono diventate ormai una costante nei reality televisivi, e il pubblico si immedesima nelle relazioni sorte sotto alle telecamere. Come accaduto in precedenza con Jessica Selassiè e Barù, o ancora prima con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la tifoseria degli spettatori va in direzione dell’amore.

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, che ha visto svanire la possibilità di una liaison tra l’ereditiera e l’hair stylist Antonino Spinalbese, gli spettatori hanno puntato tutto su Antonella Fiordelisi e il volto di “Forum” Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore, però, Antonela Fiordelisi sembra giocare come il gatto con il topo, e la relazione sembra rappresentare per lei un mero passatempo. Un altro gieffino, però, sembra essersi invaghito di Edoardo, al punto di confessarlo candidamente davanti alle telecamere…

Si tratta dell’opinionista Alberto De Pisis. Fluido per definizione, e reduce da bollenti trascorsi con Taylor Mega, Alberto sembra covare una forte attrazione per Edoardo, e lo svela imbarazzato a Sofia Giaele De Donà…

A: Quanto mi piace Edoardo, non riesco a parlargli.

Signori e signori, Alberto Sottone De Pisis.#gfvip pic.twitter.com/062oTbbKX3 — 𝐡𝐨𝐟𝐟𝐧𝐮𝐧𝐠𝐬𝐥𝐨𝐬 🍂 (@barbieincazzata) October 14, 2022

Dal suo canto, Edoardo sembra più concentrato che mai su Antonella Fiordelisi, ma il rapporto fatica a spiccare il volo. Negli ultimi giorni, infatti, Antonella avrebbe flirtato velatamente anche con Antonino Spinalbese, provocando la reazione piccata del compagno di avventura. La spadaccina si è prodigata in un massaggio all’ex di Belen Rodriguez, ed Edoardo ha così commentato: “Pensavo fosse una persona diversa…“.

Antonella è stata nominata durante l’ultima puntata da George Ciupilan proprio a causa del suo atteggiamento scostante e controverso nei confronti di Edoardo, e ha reagito con un ulteriore allontanamento da quest’ultimo. “Ho più palle degli uomini io, non lo voglio al mio fianco un uomo così!“, ha commentato Antonella all’indirizzo di Edoardo, reo di non averla difesa. Se la spadaccina si è poi rifugiata tra le braccia di Antonino Spinalbese, per Alberto De Pisis potrebbero aprirsi nuove prospettive…

