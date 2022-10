GF Vip | “È bullismo puniteli!”: gravissimo episodio nella notte, richiesta ufficiale di espulsione [VIDEO]

Scoppia il caos nella casa del GF Vip: dopo il caso Marco Bellavia le accuse di bullismo tornano ad infiammare gli spettatori.

L’ormai famigerato “caso Bellavia” si porta dietro degli strascichi piuttosto controversi, e pesa come un macigno sulla settima edizione del GF Vip. Dopo il ritiro anticipato dell’ex conduttore di Bim bum bam, il pubblico ha dimostrato forte empatia nei confronti dei concorrenti più fragili e ostracizzati dal cast, e si dichiara pronto a punire col televoto i presunti “bulli”.

Negli ultimi giorni la soubrette Cristina Quaranta e l’icona LGBTQ Elenoire Ferruzzi hanno infierito pesantemente sulla giovane modella Nikita Pelizon, e le richieste di espulsione stanno fioccando dal web…

GF Vip 7: Alfonso Signorini costretto ad annunciare nuove squalifiche?

La modella Nikita Pelizon è entrata in punta di piedi nel reality di Canale 5, portando con sé il suo bagaglio di esperienze e un’allure modesta e contenuta. Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi, però, sembrano serbare forte antipatia nei suoi confronti, e non perdono occasione per schernirla alle spalle e scimmiottare le sue movenze e il suo slang inglesizzato.

Dopo i trascorsi con Marco Bellavia, il pubblico si è sensibilizzato circa la tematica del bullismo, e numerosi spettatori chiedono provvedimenti in favore della modella. Le reiterate prese in giro di Cristina ed Elenoire, infatti, potrebbero costare loro carissimo…

Cristina: -“Oh sto parlando con te, ma sei stupida che non capisci?” La cattiveria e l’arroganza di questa donna, imbarazzante è dire poco.#GFvip #nikiters #nikevra pic.twitter.com/x2mXuIeUhK — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 14, 2022

Un utente si spinge oltre, e chiede la squalifica repentina delle due gieffine: “Questo è bullismo, dovete punirli mandandoli tutti in nomination o prendendo provvedimenti più seri. La prendono di mira da giorni. Basta!“.

Questo è bullismo, dovete punirli mandandoli tutti in nomination o prendendo provvedimenti più seri. La prendono di mira da giorni. Basta! @GrandeFratello @SBruganelli @GiuliaSalemi93 — Giuseppe Calabrò (@ILPep90) October 14, 2022

Si profilano all’orizzonte nuovi provvedimenti per il cast del GF Vip 7?

