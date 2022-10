Federica Panicucci la distrugge in diretta | Le prove sono schiaccianti: shock in studio [VIDEO]

Durante la diretta di Mattino 5 News, Federica Panicucci non si è contenuta e ha duramente ribattuto a un’ospite. Caos in studio

Uno dei programmi più seguiti della mattina di Canale 5 è Mattino 5 News. Ormai colosso dell’informazione e dell’intrattenimento targati Mediaset, il programma riesce a condensare in poche ore tutti gli aggiornamenti politici, economici, culturali, televisivi e di gossip di cui il pubblico ha bisogno. La parte più giornalistica la conduce Francesco Vecchi, mentre Federica Panicucci si dedica alla TV, al gossip e alla cronaca nera.

Nel corso della diretta di venerdì 14 ottobre, però, Federica Panicucci non è riuscita a contenere la sua rabbia e il suo sconcerto per ciò che stava succedendo. Lite furiosa in studio: ha perso completamente il controllo.

Federica Panicucci è furiosa: non deve accadere più

Uno degli argomenti che tratta Federica Panicucci durante la sua parte di programma è la cronaca nera e giudiziaria. La conduttrice affronta in diretta i casi più caldi, soprattutto se irrisolti, e cerca di dare ai propri telespettatori aggiornamenti precisi e puntuali. Uno dei più sconvolgenti è quello che riguarda Diana, la bambina morta a Milano in seguito all’abbandono di diversi giorni da parte della madre, Alessia Pifferi.

Le ultime notizie riguardano l’autopsia, che è stata fatta proprio in queste ore. Secondo quanto emerso, sembra che nello stomaco della bambina ci fossero frammenti di gommapiuma, materiale con cui è composto il materasso del lettino della bambina. Quando Federica Panicucci ha sentito queste parole dalla sua inviata si è mostrata sconvolta ma l’avvocato di Alessia Pifferi, presente in studio, ha subito ribattuto: “Non è vero!“.

Secondo l’avvocatessa, infatti, non essendo ancora chiara l’ora in cui la bambina è morta non si può dire con precisione se la causa sia stata la fame o, invece, un più frequente soffocamento. Le parole della legale hanno scatenato un putiferio e sia Tonon che la Panicucci le hanno buttato in faccia la verità: “Scusate, però: se la causa fosse stato il soffocamento, la gomma piuma sarebbe stata trovata nella gola!“:

L’avvocato della madre della piccola Diana commenta in diretta a #Mattino5 le prime indiscrezioni dell’autopsia pic.twitter.com/swuIONTb9M — Mattino5 (@mattino5) October 14, 2022

La lite è quindi esplosa con durezza e la conduttrice e i due ospiti non sono riusciti ad avere la stessa cautela mostrata dall’avvocato. In ogni caso, verso le 12 di venerdì 14 è prevista un’udienza proprio sul caso che sicuramente verrà affrontata da Federica Panicucci nella diretta di lunedì.

