dalla-tassa-sui-rutti-dei-bovini-alla-deforestazione-in-amazzonia:-5-notizie-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1.Nuova Zelanda, un piano per tassare le emissioni degli agricoltori

Come rilevato da The Guardian, le emissioni prodotte dall’apparato digerente dei 6.3 milioni di mucche della Nuova Zelanda costituiscono uno dei maggiori problemi ambientali del paese. Per questo appare sempre più concreta la possibilità che il governo neozelandese introduca una disposizione con la quale gli agricoltori dovranno pagare per le loro emissioni di gas serra agricole.

2.Il caro energia vince sul clima nelle preoccupazioni degli italiani

C’è un tema che in questi giorni scalda gli italiani più dell’emergenza climatica: è la crisi energetica e, quindi, il problema del caro bollette. Stando a un recente sondaggio di Eurobarometro circa sei italiani su dieci (il 58%) affermano di essere disposti a consumare meno per risparmiare.

3.Accordo globale sull’inquinamento aereo

A 7 anni dall’Accordo di Parigi, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione civile è riuscita a stabilire una roadmap per raggiungere la neutralità climatica dei trasporti aerei entro il 2050.

4.Europei più attenti all’ecologia grazie ai movimenti per l’ambiente

Oltre il 60% della popolazione in diversi paesi europei ha cambiato la propria opinione sulla necessità di tutelare il clima, grazie alle manifestazioni di piazza, come quelle organizzate da movimenti come Fridays for Future, Extinction Rebellion e Greenpeace

5.La deforestazione in Amazzonia segna un nuovo record

A poche settimane dalla seconda corsa presidenziale che vede Lula contro Bolsonaro, le autorità brasiliane hanno registrato un nuovo record di disboscamento in Amazzonia nel mese di settembre, causato dall’elevato numero di incendi e dall’intensa attività di deforestazione.

