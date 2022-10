abb-e-stefano-boeri:-5-video-pillole-per-raccontare-l’architettura-sostenibile

Dalla collaborazione di ABB, società tecnologica specializzata in prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, con l’Architetto Stefano Boeri sono nati cinque video dedicati all’architettura sostenibile. Più precisamente si tratta di cinque video-pillole sui valori e le aree tematiche che il padre del Bosco Verticale presidia da sempre: società, energia, edifici, casa e mobilità.

Il primo dei 5 video, intitolato “Le città arcipelago”, è stato appena pubblicato online. Partendo dal presupposto che l’elettrificazione svolgerà un ruolo chiave nella transizione ecologica e che questa rappresenta una straordinaria opportunità per migliorare la qualità della nostra vita e dei nostri spazi, Boeri spiega perché le città che accoglieranno il nostro vivere sociale dovranno essere energeticamente autosufficienti, ricche di verde e in grado di offrire tutti i servizi principali nel raggio di pochi metri.

