Oroscopo Paolo Fox di domani 16 ottobre: fantastica domenica, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La situazione generale invita alla prudenza, fai attenzione a ciò che dici al partner. Nel lavoro diciamo che non è un periodo molto favorevole, aspetta ancora qualche settimana.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Una giornata quella di oggi che aiuterà gli incontri, anche solo per coloro che vogliono recuperare terreno. Nel lavoro porta avanti i progetti ma senza troppe pretenziosità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – L’amore non manca ma stai discutendo un po’ troppo con il partner e i suoceri! Nel lavoro le tue azioni richiedono chiarezza e sincerità, un po’ di tensioni per i soldi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Stai cercando di instaurare un rapporto tranquillo in amore, e potrebbe funzionare. Giove e Saturno favorevoli per il lavoro, potrebbero arrivare nuove proposte.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Se stai vivendo una storia da tempo ti consiglio di riflettere sulle scelte da fare. Se hai un lavoro da dipendente e stai pensando di cambiare questo è il momento giusto per farlo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Giornate molto intense per i cuori solitari. Nel lavoro anche periodo favorevole per gli incontri, nuove offerte in arrivo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se stai vivendo una storia da tempo ti consiglio di riflettere sulle scelte da fare. Se hai un lavoro da dipendente e stai pensando di cambiare questo è il momento giusto per farlo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualche incomprensione nella coppia potrebbe verificarsi a causa di una Luna contraria. Nel lavoro se sei in crisi non fare mosse affrettate, cerca di ricordarti perché sei lì e cosa vuoi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Giornate poco stimolanti per l’amore, Venere è contraria e non ti consiglio passi falsi. Nel lavoro ancora qualche intoppo, resta paziente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – E’ previsto un miglioramento dopo vari momenti di tensione con il partner. Nel lavoro in questo momento le questioni professionali risultano un po’ troppo importanti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Nelle coppie in cui ci sono stati problemi in questi giorni ci saranno chiarimenti. Nel lavoro se vuoi portare avanti un progetto bisognerà aspettare fine mese.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Qualche problema esterno potrebbe riversarsi sulla stabilità della tua coppia, attenzione. Nel lavoro questioni legali ti creano un forte stato di stress.

