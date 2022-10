Oroscopo Branko di domani 15 ottobre: lavoro, fortuna e amore di sabato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Impulso a fare cose che li soddisfino internamente. Riescono a superare un inconveniente affettivo che li aveva rattristati. Rinnovamento e slancio combinati nelle loro forze innate. Attività con molta energia soprattutto quando intendiamo essere positivi. Risparmia il più possibile, questi sono i tempi per essere cauti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sono entusiasti di iniziare attività a casa che farebbero loro bene emotivamente. Non rimandare la decisione di fare le cose per te stesso. È un buon momento per pianificare le cose che vuoi ottenere, pianificare significa decidere di cercare, di trovare. Amore con una buona giornata, gentile e con intenzioni positive.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un’alternativa positiva viene presentata attraverso qualcuno che conoscono e che potrebbe avvantaggiarli sul lavoro. Non preoccuparti se non ricevi una risposta che ti aspetti, saper aspettare fa parte della vita di tutti i giorni. Le faccende quotidiane che la routine comporta fare, invece di generare disagio interpretano che stanno facendo cose che li intrattengono.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Coltiverà in voi nuovi scopi spirituali che vi aiuteranno a sentirvi meglio ogni giorno. Il buon umore è quello di sfruttarlo in ogni modo. L’evoluzione interiore in questo fantastico segno dell’Acqua, è un flusso non difficile da acquisire per questi nativi intuitivi e buoni. L’amore di una coppia in pieno miglioramento. M

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sentiranno di non essere in grado di gestire una situazione che ha a che fare con il cuore. Valuta fino a che punto riuscirai a non soffrire e se non riesci a gestirlo, trova in te stesso il modo migliore per preservarti. I dolori nella vita esistono, non ci sarebbe Evoluzione senza dolore, ma prendersi cura dell’integrità è molto importante.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Si sentiranno sfollati sul posto di lavoro, le situazioni in questo campo sono mobilitate e un po ‘confuse. Non aver paura, cerca di non mescolare emozioni o ossessione. Senti di essere liberato da un peso che non devi portare sulle spalle. Prendere le cose obiettivamente non è difficile per voi pensatori virginiani.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Suggeriscono qualcosa di importante che li fa capire un errore che stanno facendo sul piano affettivo. Essere in grado di assumere i difetti che commettiamo, o gli atteggiamenti che ancora non vogliamo avere, significa iniziare a cambiarli. La Bilancia e la sua dolcezza e il suo costante bisogno di mantenere la pace, possono raggiungerla. Continua.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sono suggeriti oggi con ricordi un po ‘negativi. Connettiti con la tua capacità di connessione interiore e guarda avanti. Tutto punta verso l’unione sul piano affettivo, connettiti con questi tempi e con la persona che hai al tuo fianco. Ascolta per valutare qualsiasi movimento che potrebbe essere generato con le finanze.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sopprimono le reazioni contrastanti in casa e si rendono conto di quanto sia meglio rallentare nel tempo e cambiare l’energia. Sono d’accordo su qualcosa che firmeranno in futuro in una potenziale attività. Non strapparli via, sarebbe bello se permettessi alle cose di andare al loro corso naturale. La pressione non è valida. Distrazione alternativa a casa, gioca come una famiglia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non sforzatevi di essere chi non siete. Siate voi stessi e non fingete. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo impostato indirettamente da chi vi circonda.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non dovrebbero provare sfiducia per la persona accanto a loro. La certezza degli atti si riflette nel modo in cui agiamo. Dovrebbero ripensare e cercare di non lasciarsi trasportare dalla gelosia. Finanzia con una certa cura, controlla le spese pianificando il futuro. L’ansia tipica di aguateros in superficie. Cerca la calma.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ottengono una grande ricompensa a livello affettivo a causa di una confessione che fanno a una persona dell’ambiente familiare. Tornano alla solita armonia con i loro partner sentendo che la vita dà sempre opportunità e che possiamo approfittarne. Un desiderio sul piano materiale può essere realizzato, passo dopo passo.

