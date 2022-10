Milano Digital Week: 24ORE Business School presenta il “Respiro della città” di Cristian Rizzuti

Cultural Partner della Milano Digital Week che si svolge dal 10 al 14 novembre, 24ORE Business School aprirà a tutto il pubblico la sua sede storica, di via Monte Rosa 91 a Milano, recentemente diventata un vero e proprio hub digitale. Sarà così possibile assistere a open lesson, eventi serali e sarà esposta l’installazione interattiva audiovisiva “Milano Breath”, opera del new media artist Cristian Rizzuti che visualizza il “Respiro della città” leggendo le dinamiche della metropoli, in base alle diverse condizioni di qualità dell’aria dello spazio pubblico. L’installazione di Rizzuti è composta da 24 barre verticali luminose tridimensionali (Heatmap), che mostrano il livello di inquinamento di Milano durante il giorno e la notte. L’opera utilizza gli open data dalle stazioni di monitoraggio pubbliche, i dati saranno poi analizzati lunedì 14 novembre assieme al climatologo, meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

Oltre agli eventi serali che prevedono il coinvolgimento di personalità del panorama italiano, sarà possibile assistere a diverse open lesson in linea con il filo conduttore della Milano Digital Week 2022: “Lo sviluppo dei limiti, progetti e visioni per una città e un pianeta condivisi”.

Le lezioni si svolgeranno all’interno dell’aula intelligente G0 che, come le altre aule ad alto tasso tecnologico di 24ORE Business School, sfrutta microfoni e telecamere in grado di direzionare la vista delle riprese verso chi parla. Questo permette al docente la possibilità di camminare durante la spiegazione senza dover prestare attenzione all’orientamento della telecamera, riuscendo a concentrarsi sull’aula nel suo complesso.

Manuel Mandelli, CEO di 24ORE Business School

“Essere tra i Partner Culturali della più grande manifestazione europea dedicata alla cultura e all’innovazione digitale è per noi motivo di orgoglio. Negli ultimi anni 24ORE Business School si è impegnata enormemente per dare alla propria offerta formativa una forte accelerazione innovativa e digitale in grado di rispondere alle sfide del nostro tempo. Aprire i nostri spazi e condividere contenuti di alto livello attraverso lezioni tenute dai nostri docenti e da personaggi di spicco nel mondo della sostenibilità e del digitale è il contributo che vogliamo dare alla città che da sempre ci ospita e, allo stesso modo, a questa quinta edizione della Milano Digital Week dedicata alla sostenibilità”, afferma Manuel Mandelli, CEO di 24ORE Business School “Queste giornate ci daranno l’opportunità di restituire alla città quelle soddisfazioni che abbiamo ottenuto nel corso del 2021 quando abbiamo formato oltre 15mila studenti in un solo anno, traguardo che supereremo nel 2022. Aprire le porte è qualcosa che stiamo facendo sempre più spesso e farlo in questa occasione è ancora più significativo perché riteniamo che non esista tema più rilevante per il nostro futuro”.

