“Gli è partita la vena!”: Nikita Pelizon aggredita verbalmente, notte infuocata [VIDEO]

La modella Nikita Pelizon è ormai nel mirino dei compagni al GF Vip: le bordate non lasciano spazio ai dubbi.

La settima edizione del GF Vip si preannuncia ricca di colpi di scena e di controversie. Dopo l’ormai famigerato “caso Bellavia“, il cast del programma si è dichiarato pentito, e disposto al mutuo ascolto e reciproca comprensione.

La modella Nikita Pelizon, però, sembra essere nel mirino dei compagni di gioco: si moltiplicano le prese in giro e gli affronti alle sue spalle, e il pubblico del programma reclama giustizia a gran voce.

Nikita Pelizon sulla graticola, gli spettatori chiedono provvedimenti

Reduce dall’esperienza a Pechino Express, la giovan modella Nikita Pelizon ha scelto di mettersi in gioco nella casa di Cinecittà. Non aveva preventivato, probabilmente, la competizione tra primedonne nella Casa, e alcune Vippone stanno minando il suo percorso nel reality.

Nella fattispecie, si tratta di Cristina Quaranta e di Elenoire Ferruzzi: le due showgirl hanno ripetutamente preso di mira Nikita, scimmiottando il suo slang e le sue movenze. Il pubblico ha ravvisato l’atmosfera di tensione e chiede provvedimenti nei confronti delle due Vippone.

Il “caso Bellavia” insegna: gli spettatori tendono a schierarsi con i concorrenti più fragili nel programma, e l’atteggiamento di Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi potrebbe costare loro una bruciante penalizzazione da parte dell’opinione pubblica.

Cristina: -“Oh sto parlando con te, ma sei stupida che non capisci?” La cattiveria e l’arroganza di questa donna, imbarazzante è dire poco.#GFvip #nikiters #nikevra pic.twitter.com/x2mXuIeUhK — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 14, 2022

Il conduttore Alfonso Signorini ha già decimato parte del cast a causa dello scandalo legato all’ex conduttore Marco Bellavia, e potrebbe epurare ulteriori concorrenti in lizza per la vittoria. Anche lo storico ex di Nikita Pelizon ha preso posizione, schierandosi al fianco della modella, e denunciando gravemente l’atmosfera di bullismo in Casa:

Alfonso Signorini deciderà di prestare ascolto agli appelli del pubblico? La settima edizione del programma potrebbe riservare inaspettate sorprese in corso d’opera…

