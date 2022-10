Giovanni Ciacci, questa volta parla lei | Finalmente può dire tutto: “Si è qualificato da solo!”

Dopo diversi giorni dall’eliminazione, finalmente può dire la sua su Giovanni Ciacci anche una persona che prima non poteva: ecco le sue parole

Il curatore d’immagine dei VIP è entrato nel GF VIP 7 con un grande obiettivo: normalizzare la sieropositività e mostrare come, anche chi lo è, può vivere una vita serena e normale. Per ammetterlo come concorrente, Alfonso Signorini ha dovuto addirittura cambiare il regolamento, che fino all’anno scorso impediva di far entrare nella casa una persona sieropositiva.

Insomma, Giovanni Ciacci sarebbe dovuto essere il concorrente dell’accoglienza delle diversità e della rivoluzione dei diritti. Ciò che è successo con Marco Bellavia, però, ha sconvolto tutti e l’ha portato all’eliminazione diretta. Oggi, dopo diversi giorni dal fattaccio, finalmente può parlare lei e dire tutto quello che pensa.

Giovanni Ciacci demolito: non si trattiene più

Sebbene i presupposti con cui è entrato nella casa erano davvero nobili, Giovanni Ciacci è poi scivolato nel pantano del bullismo ed è stato eliminato. Il discorso della sieropositività e della normalizzazione di questa situazione era stato affrontato proprio la settimana prima della sua uscita e aveva stupito e commosso tutti, per la sua profondità. Solo due giorni dopo quel giovedì sera, però, Marco Bellavia ha deciso di uscire dal GF VIP a causa di ciò che ha subito e questo ha scoperchiato il vaso di Pandora.

Dopo l’eliminazione, Giovanni Ciacci è quindi tornato in studio e ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver a sua volta subito del bullismo: in un supermercato gli hanno addirittura sputato addosso. Alfonso Signorini ne ha quindi approfittato per condannare ogni gesto di questo tipo: farlo su chi l’ha a sua volta commesso è, in ogni caso, sbagliato. Nelle ultime ore, però, a parlare di lui è stata una delle protagoniste del GF VIP, prima come concorrente e oggi in studio: Giulia Salemi.

Nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair, infatti, il giornalista le ha chiesto cosa pensa in merito a Ciacci e a ciò che aveva detto su di lei, Giulia de Lellis e Tommaso Zorzi quando li aveva definiti meteore. “Andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa. Sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute” ha detto. Sul finale, però, non si è trattenuta: “Penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta“.

The post Giovanni Ciacci, questa volta parla lei | Finalmente può dire tutto: “Si è qualificato da solo!” appeared first on Ck12 Giornale.