Borse e zaini, non fare mai questo errore | I danni sono gravissimi

Portare la borsa è una delle caratteristiche più diffuse delle donne. Sebbene negli ultimi anni si stiano diffondendo anche dei comodi borselli da uomo, molto spesso sono le signore ad averle più pesanti. Tra le proprie cose e quelle dei propri compagni, che affidano alla donna chiavi, portafoglio e chi più ne ha più ne metta, spesso queste diventano dei veri e propri bagagli a mano.

Nell’indossare la borsa e lo zaino c’è però un errore che va evitato del tutto. Le sue conseguenze a lungo tempo possono essere estremamente dannose per il corpo: non sottovalutatelo.

Borsa: le conseguenze per il corpo

Fin da piccoli, quotidianamente indossiamo sulle nostre spalle zaini e borse pesanti. Si pensi alla scuola e ai libri, sempre di più e sempre più necessari: a soli sei anni, i nostri genitori o chi per loro ci caricano addosso cartelle spesso quasi più pesanti di noi. E man mano che la scuola avanza, aumenta anche il peso di ciò che ci mettiamo nello zaino, causando spesso dolori qua e là.

Se a questa necessità si aggiungono brutte abitudini, il danno per la schiena può essere irreversibile. Quando si indossano cartelle e zaini si deve assolutamente cercare di mantenere entrambe le spalline ben saldate alle spalle, ognuna sulla sua. È pericoloso portare la cartella con una sola spalla, poiché danneggia la schiena e la spina dorsale, soprattutto in un età in cui si sta crescendo e il corpo si sta formando. Negli anni scolastici, una soluzione può essere quella di acquistare le cartelle con le ruote: per quanto poco pratiche in certe situazioni, come sull’autobus, sono in realtà una salvezza per la schiena dei piccoli.

Allo stesso modo, anche le borse da donna e da uomo andrebbero calibrate nel peso, soprattutto se hanno un solo manico, da portare con una sola spalla. Se si devono affrontare giornate lunghe e serve avere con sé tante cose, allora si consiglia di optare per uno zainetto: oggi ne esistono molti e sono diventati di moda, per cui non ci sono rischi per lo stile. La borsa, infatti, deve rimanere leggera e agile, con i pochi indispensabili come cellulare, portafoglio e chiavi di casa: il peso non dev’essere troppo alto.

