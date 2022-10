attilio-romita-sbrocca-di-nuovo,-volano-stracci-a-tavola:-manda-tutti-a-quel-paese-[video]

Il giornalista Attilio Romita perde le staffe e si scaglia contro tutti: volano improperi attorno al tavolo del GF Vip.

Il navigato ex giornalista RAI Attilio Romita è la vera rivelazione del “GF Vip 7”. L’attempato professionista, infatti, ha da tempo abbandonato i modi compassati, prestandosi a giochi e lazzi con i compagni di avventura, e indugiando in esilaranti gaffes circa mamma RAI, la Royal Family e la produzione stessa del reality.

Il pubblico e i Vipponi lo apprezzano per il carattere schietto e mite, ma all’occorrenza mordace e determinato, e nelle ultime ore il giornalista ha finalmente dato voce ad alcune contrarietà covate da tempo.

Attilio Romita prende il controllo della situazione: arco e frecce contro i compagni

Uno dei nodi più difficili da sciogliere in casa “GF Vip 7” è certamente rappresentato dal rito della spesa settimanale. I Vipponi reclamano a gran voce alimenti integrali, gluten-free ed esotici senza badare a spese, e ignorando spesso il tetto di spesa stabilito dalla produzione. Il risultato si rivela spesso un colossale caos, mentre gli addetti alla lista moltiplicano proposte e metodi per ottimizzare gli acquisti di cibo.

Negli scorsi giorni Attilio Romita ha proposto ai compagni di limitare i voli pindarici, e di approcciare alla spesa settimanale in modo più concreto, ricevendo però di rimando una rispostaccia da parte di Charlie Gnocchi. La stessa problematica si pone al momento del pranzo in comune: i Vipponi non trovano pace nemmeno attorno al tavolo imbandito. Alcuni di essi, infatti, disertano l’appuntamento con il pasto, seminando malumori tra i compagni.

Attilio Romita, stanco dei continui battibecchi, ha bacchettato severamente i commensali, tuonando: “Il problema è: abbiamo piacere a stare tutti insieme a tavola? Ma porca putt*na! Ma non si riesce a far niente! Ma che ca**o me ne frega a me?“. Il giornalista ha poi abbandonato il tavolo da pranzo con aria stizzita.

chi ha fatto incazzare lo sug4r d4ddy pic.twitter.com/jjK78orevI — giulia (@gabrielsniceass) October 12, 2022

Il suo intervento ha comprensibilmente zittiti i Vipponi attorno al tavolo, stroncando ogni ulteriore polemica. Attilio Romita si sta rivelando un personaggio provvidenziale: il suo temperamento misurato e analitico ne fanno un concorrente formidabile, papabile persino per la vittoria del format. E, ne siamo certi, il giornalista deve ancora regalare le perle migliori al reality di Canale 5!

The post Attilio Romita sbrocca di nuovo, volano stracci a tavola: manda tutti a quel paese [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.