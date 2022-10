Amici22, che atteggiamento infantile | “Le ha girato le spalle”: questa volta rischia davvero

Per un cantante di Amici22 le cose si stanno mettendo davvero male. La maleducazione lo colpisce ancora: è a rischio

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è ormai nel vivo. I cantanti e i ballerini hanno già potuto mostrare i propri punti di forza e i propri talenti e stanno iniziando ad emergere anche le prime insicurezze. I professori sono agguerriti più che mai a difendere i propri ragazzi e a spronarli a tirare fuori il meglio di sé anche se, come sempre, ci sono già dei provvedimenti disciplinari.

Nonostante il talent show sia iniziato da un mese, infatti, sono già due gli sgarri commessi dai ragazzi: una volta perché non si sono svegliati in tempo e un’altra perché uscivano a fumare durante le lezioni. Nelle ultime ore, però, è stato rivelato l’ennesimo passo falso di uno dei cantanti più peperini: questa volta rischia.

Amici22, di nuovo problemi per Wax

Uno dei cantanti che più stanno mettendo i bastoni tra le ruote ai professori è Wax. Cantante dal carattere pungente e sicuro di sé, fa parte della squadra di Arisa la quale crede fortemente nel suo talento, soprattutto nella scrittura. Già coinvolto nei due provvedimenti disciplinari a causa della sveglia non suonata e delle sigarette fumate durante le lezioni, è poi scivolato in una grave mancanza di rispetto verso Rudy Zerbi.

Durante la puntata di domenica 9 ottobre, infatti, Wax dal posto ha definito il professore “falso basta*do“, non pensando che i microfoni erano accesi. Nonostante Rudy volesse un provvedimento più pesante, Arisa gli ha solo affidato le pulizie della casa intera per un giorno. Dopo poche ore, però, sembra che Wax sia di nuovo scivolato in una mancanza di rispetto. Mercoledì 12 ottobre, infatti, è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica e chi era presente come pubblico ha rivelato qualche anticipazione.

Sembra che a giudicare i cantanti nella gara cover sia stata Loredana Bertè, la quale non ha apprezzato la versione di Wax di Psycho Killer. Il cantante di Arisa si è però offeso e, mentre lei gli parlava, le ha voltato le spalle:

Wax è rimasto molto deluso per essere arrivato ultimo. La sua versione di Psycho killer non è piaciuta alla Bertè. Il cantante non si è comportato bene. Mentre la Bertè gli parlava, lui le ha girato le spalle e ha cominciato a camminare per tutto lo studio. #Amici22 — AMICI NOTIZIE ☆ (@AmiciNotizie22) October 13, 2022

Questo ennesimo sgarro pone Wax seriamente a rischio. Sicuramente i coach di canto non potranno non notare questa sua mancanza di rispetto e Rudy Zerbi potrebbe avere in serbo provvedimenti ben peggiori delle pulizie.

