“uno-peggio-dell’altro!”:-alfonso-signorini-vuole-distruggere-la-love-story,-scatta-il-trappolone

Il conduttore Alfonso Signorini piazza la paparazzata strategica, lo scoop però si ritorce contro la concorrente del “GF Vip”.

Il navigato Alfonso Signorini riveste un duplice ruolo nei media nazionali: se da un canto è al timone del reality per antonomasia, dall’altro regge infatti le redini della rivista scandalistica “Chi”.

Il conduttore può quindi avvalersi sia del mezzo televisivo, che a mezzo stampa per amplificare gli scoop inerenti al “GF Vip”, regalando maggior risalto alla settima edizione del programma. Alfonso Signorini nella ultime ore ha lanciato uno scoop assai patinato sulle pagine di “Chi”, ma la paparazzata ha l’esito di un boomerang.

Alfonso Signorini becca il nuovo flirt, ma il triangolo amoroso ormai appartiene al passato

Uno dei personaggi più controversi del “GF Vip 7” è certamente la chiacchierata influencer veneta Sofia Giaele De Donà. La gieffina è nota per le sue dichiarazioni, che la vedrebbero coinvolta in un “matrimonio aperto” con il facoltoso compagno statunitense Bradford Beck. La coppia sembra trascorrere ben poco tempo assieme, e il marito di Giaele avrebbe addirittura dichiarato di non seguire le gesta della moglie nel reality di Canale 5.

La storia tra i due sembra ricalcare fedelmente il famoso “triangolo amoroso” tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, argomento che ha tenuto banco per gran parte della precedente edizione del format. Alfonso Signorini, oltretutto, ha recentemente soffiato sul fuoco, pubblicando su “Chi” un presunto scoop circa il nuovo flirt di Bradford Beck durante un soggiorno in salsa milanese. L’imprenditore sarebbe stato beccato in compagnia della showgirl Rossella Di Pierro, con buona pace di Sofia Giaele.

Ecco quanto riferisce il portale “The Pipol Gossip”: “Bradford Beck l’altra sera è rimasto in compagnia di Rossella in un locale in zona corso Garibaldi a Milano, almeno due ore, fra sorrisi e sussurri, sempre stretti l’uno all’altra come se dovessero confessarsi piccoli e grandi segreti. Ma chi è la donna in questione? Rossella di Pierro è una bellissima giornalista TV di Sportitalia, organizzatrice di eventi e Capitano della Nazionale modelle Amika“.

L’episodio occuperà presumibilmente ampio spazio durante il prime time del “GF Vip”, e l’influencer Deianira Marzano ha espresso il suo giudizio lapidario in merito. Secondo l’esperta di gossip, lo scoop è solamente una montatura ad arte per ottenere maggiore visibilità nel contesti del reality. “Questo perché il marito era un tipo riservato“, commenta Deianira. “Uno peggio dell’altro“.

