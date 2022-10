Sonia Bruganelli si rimangerà tutto | “Dovrebbe scusarsi!”: resa dei conti in diretta, sarà scontro

L’opinionista Sonia Bruganelli ha preso un colossale granchio sulla relazione: il popolo di Twitter pretende una rettifica.

Nonostante l’acume e la capacità di osservazione, anche Sonia Bruganelli talvolta emette sentenze alla lunga impopolari. Nella fattispecie, l’opinionista ha recentemente ironizzato sulla relazione tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi, ricordando a quest’ultima che non aveva l’esclusiva sulle attenzioni del volto di “Forum”. In effetti Edoardo si era lasciato andare anche con Sofia Giale De Donà, massaggiandole e baciandole persino un piede.

Tra Antonella ed Edoardo è sorto un flirt complice ed estremamente sensuale, ma mentre l’atleta sembra dilettarsi a tempo perso, il gieffino si sarebbe seriamente infatuato di lei. Il massaggio compiuto da Antonella a beneficio di Antonino Spinalbese lo dimostra: sembra che, tra i due, a giocare con i sentimenti sia proprio la bella spadaccina.

Sonia Bruganelli bacchettata dal web: la sua analisi si sta rivelando fallace

Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha ridimensionato il suo flirt con Edoardo Donnamaria, concedendo persino ad Antonino Spinalbese un massaggio rilassante. Il protagonista di “Forum” ha reagito con comprensibile delusione, e si è sfogato all’indirizzo di Luca Salatino e Carolina Marconi. “Ho sbagliato valutazione. Non è bello che Antonella va a fare i massaggi al cu*o ad Antonio, fa il gioco della bottiglia e non gliene frega un ca**o se si va a baciare con la gente. Non ci siamo proprio: non siamo fidanzati, ma dato che tra noi c’è qualcosa, per me sarebbe rispettoso non farlo.“. Queste, le amare considerazioni di Edoardo, visibilmente scosso dall’atteggiamento leggero della compagna.

La faccia di Edoardo dopo aver visto il massaggio di Antonella ad Antonino ✈✈✈#GFVIP #donnalisi pic.twitter.com/ReGYbwgXxL — Grande Fratello Vip (@gfvipnews_) October 11, 2022

Edoardo ha infine concluso: “Per me c’è qualcosa che non va. Se per voi è normale, boh, sarò strano io… Basta, non me ne frega un ca**o. Pensavo fosse un altro tipo di persona…“. Il popolo del web in effetti ha rilevato l’allontanamento tra i due, e si schiera a favore dell’affranto gieffino. Un utente si rivolge in particolare alla bionda opinionista del “GF Vip”, e lancia un messaggio perentorio: “Sonia Bruganelli, credo che tu debba fare le scuse ad Edoardo stasera, e sappiamo tutti benissimo il perché…“.

@SBruganelli penso che tu debba fare le scuse a Edoardo stasera e sappiamo tutti benissimo il perché #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/vsuOFW7HcL — fz😇 (@Fatimaz39530925) October 13, 2022

Sonia Bruganelli sceglierà di rettificare le precedenti insinuazioni sulla poca serietà di Edoardo Donnamaria?

