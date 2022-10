Raimondo Todaro, succederà l’incredibile | “Assurdo!”: è la prima volta in assoluto ad Amici

Nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha profondamente sconvolto il pubblico di Amici. C’entra di nuovo Raimondo Todaro: reazioni sconcertate

Negli ultimi anni, Raimondo Todaro è entrato a far parte della grande squadra di Amici di Maria de Filippi. Qui insegna i balli latino-americani ed è coach di ballo, accogliendo nella sua squadra anche danzatori di altri stili come modern e hip-hop.

Questa edizione 2022/2023, però, si è aperta per lui in un modo molto turbolento. Aver incluso nella propria squadra Asia, che fin da subito ha ammesso di non aver potuto studiare danza, gli è costato una bufera di critiche da parte dei telespettatori e di Alessandra Celentano. Nelle ultime ore, poi, le anticipazioni della puntata di domenica 16 ottobre hanno rivelato ciò che succederà: i fan sono sconvolti.

Raimondo Todaro sceglie Claudia: il futuro di Asia sconvolge

Una delle ballerine scelte da Raimondo Todaro per Amici22 è Asia. La danzatrice ha fin da subito ammesso di aver imparato ciò che sa solo tramite Youtube, poiché non ha mai potuto permettersi la scuola. Il coach si è quindi innamorato del suo stile che, seppur acerbo, l’ha convinto a prenderla nella sua squadra. Fin da subito, però, Alessandra Celentano gli ha detto che stava commettendo un errore soprattutto nei confronti della ragazza, messa in evidente difficoltà: stare lì dentro l’avrebbe demolita soprattutto a livello psicologico.

Raimondo Todaro non ha voluto sentire ragioni e, fino a domenica scorsa, ha riempito Asia di complimenti e apprezzamenti. Durante la puntata di domenica 9 ottobre, però, ha fatto entrare nella scuola anche un’altra ballerina, Claudia, con la promessa che domenica 16 avrebbe scelto quale delle due far restare. La puntata di domenica è stata registrata mercoledì 12 ottobre per cui su Twitter chi era presente nel pubblico ha rivelato ciò che è successo e, come spesso accade, aveva ragione la Celentano: Todaro ha preferito Claudia, mandando a casa Asia.

A quel punto, però, Maria de Filippi ha parlato della novità di quest’anno: il banco del pubblico. Da domenica fino a martedì, il pubblico voterà e deciderà se Asia deve rimanere ad Amici. Nel caso in cui prevalgano i sì, Asia diventerà una alunna dei professionisti Elena d’Amario e Francesco Porcelluzzi. Le reazioni sono sconvolte:

Raga ma che senso ha sta cosa? Assurdo — Eri✨ (@erika70810529) October 12, 2022

E ancora:

Todaro ridicolo e non portato per questo ruolo. Faceva prima a non darle il banco dall’inizio e non a ridicolizzarla così — syria🧸🎃 (@gitmeyildiz) October 12, 2022

Insomma, sembra che per Raimondo Todaro stiano arrivando solo critiche e lo stesso sta accadendo anche per la scelta di Amici di introdurre il banco del pubblico. Ora non ci resta che attendere martedì per capire se Asia rimarrà ad Amici22.

