“Questa è scema!”: Antonella Fiordelisi sbugiardata, la provocazione finisce male [VIDEO]

Antonella Fiordelisi lancia un messaggio ai genitori, ma la provocazione indispettisce Edoardo Bellavia prima della puntata.

La settima edizione del “GF Vip” verrà ricordata negli annali del format per gli eventi anomali che l’hanno contrassegnata sin dai suoi esordi. Dopo un’inaugurazione in pompa magna, i concorrenti hanno da subito dato prova di caratteri volitivi e temperamenti difficilmente arginabili anche sotto le telecamere. Gli addetti ai lavori, infatti, controllano h24 il cast del programma, attenti ad operare una provvidenziale censura in caso di necessità.

Dopo le bordate di Attilio Romita, il controverso “caso Bellavia”, l’espulsione di Ginevra Lamborghini, e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, la lista di colpi di scena si allunga ulteriormente. Negli ultimi giorni, infatti, anche Sara Manfuso ha dato forfait, creando in seguito scandalo nel parterre del “GF Vip”, e Pamela Prati ha ribaltato le carte in tavola in merito allo strombazzato “Caltagirone-gate”. Ora tocca ai più giovani farsi strada ed emergere a suon di clip in puntata: il flirt tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi sta assumendo contorni davvero surreali…

Antonella Fiordelisi lancia un messaggio alla mamma: la reazione di Edoardo è impagabile

Anche i personaggi più freschi del cast hanno intenzione di farsi notare dal pubblico, come nel caso di Antonella Fiordelisi e il volto di “Forum” Edoardo Donnamaria. I due Vipponi si svolazzano attorno, offrendosi a vicenda mutuo soccorso in caso di necessità. Il pubblico ha imparato ad amarli e a tifare per un happy-ending, ma nelle ultime ore Antonella ha giocato con il compagno, senza prendere una posizione netta.

Edoardo caldeggia infatti per un’evoluzione della relazione, ma Antonella sembra voler mantenere lo status-quo, salvo poi rivolgere un appello alla madre, riferendo alla telecamera del giardino: “Forse un ragazzo si è anche innamorato di me, mamma!“. Edoardo si è schernito, replicando poi imbarazzato: “No, vabbè, ma questa è scema. È scema, vi prego!“.

L’atleta salernitana, dal canto suo, sembra giocare come il gatto con il topo, e anche il suo famoso ex Francesco Chiofalo sembra confermare l’assenza di reale interesse da parte di Antonella nei confronti di Edoardo.

Ha dichiarato infatti: “La conosco piuttosto bene, ci sono stato degli anni insieme e sicuramente lui non è assolutamente il prototipo di uomo che può piacere ad Antonella. Ma l’ha detto anche lei per quel poco che ho seguito il programma. Probabilmente lei al di fuori del programma non se lo sarebbe mai cag**o di striscio, sinceramente. Su questo ci metto proprio la mano sul fuoco, poi certo un po’ la convivenza forzata, un po’ la noia che uno non sa neanche come ammazzare il tempo là dentro, un po’ pure perché fa gioco al programma stesso creare una sorta di relazione perché crea dinamica, lei gli dà retta. Potrebbe anche in futuro formarsi una coppia che poi sinceramente non so fuori dal programma quanto possa durare. Questo è quello che penso.“.

