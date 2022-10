Patrizia Rossetti, che disastro! | Figuraccia tutta da ridere: le immagini diventano virali [VIDEO]

La vulcanica Patrizia Rossetti finisce suo malgrado in un polverone: ha sotterrato completamente lo sponsor.

Talvolta anche le star del piccolo schermo incorrono in gaffes tanto involontarie quanto esilaranti. Le luci dei riflettori, infatti, mettono in risalto non soltanto i virtuosismi e i pregi dei Vip, ma anche e soprattutto gli scivoloni pubblici.

L’esplosiva Patrizia Rossetti si sta configurando come uno dei personaggi più amati e combattivi nella casa del “GF Vip 7”, e con la sua personalità volitiva anima quotidianamente le dinamiche del programma. Nelle ultime ore un utente del web ha scovato una controversa clip che la vede protagonista, e le immagini sono già diventate virali…

Patrizia Rossetti sbugiarda il brand: lo spot diventa parodia

La regina delle televendite televisive ha conquistato per anni il pubblico con le sue argomentazioni accattivanti e la sua allure affidabile e bonaria. Che si trattasse di materassi o di prodotti per la casa, la spigliata conduttrice ha convinto migliaia di italiani ad acquistare i prodotti proposti in video, salvo poi smentire coi fatti l’efficacia dei brand sponsorizzati.

Patrizia Rossetti, infatti, in passato ha promosso in video un’azienda che avrebbe agevolato i fumatori a redimersi dalla dannosa abitudine, garantendo risultati tangibili e duraturi. Sotto alle telecamere del reality, però, la conduttrice risulta essere una fumatrice accanita, segno che il brand che l’aveva scelta come Ambassador su di lei non ha avuto la benché minima efficacia.

questa è la cosa più surreale che abbia mai visto pic.twitter.com/DJiP6wlQOc — BEmme🅱️ (@cicisboh) October 11, 2022

Certamente la vita pubblica e privata dei personaggi dello spettacolo sono due realtà distinte, ma i fan di Patrizia Rossetti non hanno potuto fare a meno di far circolare la piccola burla in rete, ricamandoci sopra magistralmente. Ecco qualche esempio:

Ahahahah….coerente….

La Rossetti sta alle campagne antifumi come gegia sta alla psicoanalisi…. — PANCETTA AMMAESTRATA (@ilkingdeltroll) October 11, 2022

io quando sono la prova del metodo antismoking pic.twitter.com/t4YNPRCeQi — BEmme🅱️ (@cicisboh) October 11, 2022

Ma se dice che fuma come una turca ahahahah — Matteo Magazzù (@Matolas) October 11, 2022

Lo spot risale a molti anni addietro, e di certo il pubblico non può tacciare di incoerenza la simpatica conduttrice. Tuttavia, Patrizia Rossetti risulta particolarmente amata dal pubblico proprio in forza ad alcune sue gaffes ed esagerazioni, e siamo certi che anche questo episodio giocherà a suo favore…

