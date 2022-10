Lorella Cuccarini, una ferita ancora aperta | “Non deve più succedere!”: lo sfogo fa tremare gli allievi [VIDEO]

La coach di canto non ha intenzione di rivivere il dolore già trascorso. Lorella Cuccarini li mette in guardia: è allarme rosso

Una delle coach che ha più cambiato il clima di Amici di Maria de Filippi è sicuramente Lorella Cuccarini. Il suo arrivo è stato accolto molto bene da telespettatori e professori, perché la sua professionalità sia nel ballo che nel canto sono indiscutibili. Il suo modo di fare pacato ed educato, poi, le consente di avere un rapporto alla pari con i propri alunni, che la scelgono e la apprezzano anche per questa sua calma contagiosa.

Nel corso del daytime andato in onda martedì 11 ottobre, però, Lorella Cuccarini ha perso la sua proverbiale calma e di fronte ai suoi tre alunni si è lasciata andare a uno sfogo senza precedenti. Le sue parole sono chiare: non deve accadere mai più.

Lorella Cuccarini non si trattiene

Una delle cose su cui Lorella Cuccarini non riesce e non vuole transigere è la disciplina. Già l’anno scorso, infatti, ha dovuto ricorrere a una soluzione estrema per una cantante che non rispettava i compiti. Si tratta di Flaza, ragazza vocalmente estremamente dotata che, però, non si svegliava e non si recava alle lezioni. Dopo diversi richiami, Lorella Cuccarini è stata costretta alla soluzione peggiore: è stata squalificata.

Nel corso della puntata di domenica 9 ottobre, i cantanti di Amici22 son stati ripresi poiché un giorno non si sono svegliati in tempo e hanno perso tutte le lezioni della mattinata. Per questo, Lorella Cuccarini ha voluto richiamare i suoi e parlare direttamente con loro. La coach si è espressa in modo molto duro nei loro confronti, ammettendo che se servisse non si tratterrebbe dall’attuare di nuovo quel provvedimento. “Non mi voglio più trovare in questa situazione, non deve più succedere“:

Dopo il secondo provvedimento disciplinare consecutivo, la prof Cuccarini convoca Cricca, Ndg e Niveo per confrontarsi con loro… #Amici22 pic.twitter.com/Kxlqy0YRA3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2022

“È un peccato mortale” ha detto, in riferimento al dover mandare via una persona talentuosa solo perché non riesce a rispettare le regole imposte. I tre cantanti han dimostrato di aver capito e, dopo aver chiesto scusa, son tornati alle loro lezioni quotidiane. Per scoprire se però la lezione è stata davvero appresa dobbiamo aspettare il proseguire dei giorni e delle settimane: nel caso ricapitasse, Lorella Cuccarini diventerebbe davvero una iena.

