Lino Guanciale, che botta | “Non può proseguire”: comunicato ufficiale

Brutto risveglio per Lino Guanciale. La notizia è ormai ufficiale e la situazione sembra essere destinata solo a peggiorare

Attore dal fascino tenebroso e dalla bravura indiscussa, Lino Guanciale negli ultimi anni non si è di certo trattenuto dal prendere impegni. Il suo successo è esploso nel giro di pochi anni e il pubblico ha saputo apprezzarne la profondità in diverse fiction. In Che Dio ci Aiuti, per esempio, ha impersonato l’avvocato Guido, che poi sposerà Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi) per finire vittima di un incidente stradale, con il figlio Davide.

Nelle ultime settimane, Lino Guanciale è tornato in prima serata su Rai 1 con Sopravvissuti, un nuovo prodotto di Rai Fiction su cui hanno puntato moltissimo. All’alba del giorno dopo la trasmissione della seconda puntata, però, la situazione si fa molto compromessa.

Lino Guanciale e Sopravvissuti: non va

La nuova fiction in cui Lino Guanciale ha buttato tutto sé stesso è Sopravvissuti, una serie di sei puntate in onda da lunedì 3 ottobre su Rai 1. Qui interpreta Luca Giuliani, capitano di un’imbarcazione che ha subito un naufragio durante un viaggio da Genova alle Canarie. Lui è uno dei pochi sopravvissuti all’incidente dell’imbarcazione, chiamata Arianna: è stato ritrovato al largo del Venezuela a un anno dalla scomparsa della barca.

L’armatore e ideatore dell’Arianna è Armando Leone, interpretato da Luca Biagini: alla barca ha dato il nome di sua figlia, scomparsa prematuramente. Sylvie Giuliani, interpretata da Stéfi Celma, è invece la moglie di Luca, la quale deve affrontare la ricomparsa del marito e la sua nuova relazione. Insomma: il cast è sensazionale e allo stesso modo lo è la trama, che si è fin da subito preannunciata avvincente e capace di far innamorare il pubblico.

Fin dalla prima puntata, però, i dati di ascolto non son sembrati stellari e, complice il confronto al lunedì sera con il GF VIP di Alfonso Signorini, oggi la realtà è palese: si deve spostare:

Addirittura il primo episodio di #Sopravvissuti scende sotto il 15%, 3,017 14,92%, il secondo 2,487 15,31%. Purtroppo non può proseguire con questi dati il lunedì sera. #Ascoltitv — 🅱️🅰️©️©️🅾️ (@Baccotvnews) October 11, 2022

È quindi probabile che Rai 1 decida di spostare la fiction a un’altra serata, per provare a guadagnare almeno qualche punto in più. Chissà come avrà preso la notizia Lino Guanciale, di solito abituato a grandi successi in tutto ciò che fa: è necessario correre ai ripari.

