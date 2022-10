Buon risultato per il secondo Torneo di “Golf Clean System” presso l’Antico Circolo Golf Club Fiuggi 1928

Un buon risultato per il secondo Torneo di Golf Clean System, organizzato il 2 Ottobre presso il bellissimo circolo Golf Club Fiuggi 1928.

Il Golf Club di Fiuggi è uno dei campi a 18 buche più antichi d‘Italia. Nato nel 1928, possiede peculiarità tecniche, è biologico e immerso nella natura, ed è uno dei campi da golf più belli d’Italia. Un’esperienza piena di entusiasmo per questa edizione esclusiva, una giornata divertente e rigenerante all’insegna del golf, della natura e della convivialità. Un evento che segna l’ascesa di un grande tour da ripercorrere nei campi da Golf più ambiti d’Italia. Per questa occasionei giocatori in gara erano 120, appartenenti a vari circoli principalmente provenienti dalla Ciociaria. Moltissimi i premi in palio per le squadre, a seguire gadget per tutti i giocatori partecipanti e premi ad estrazione. Internamente alla gara anche il premio challenge Ciociaria Clean System, tra i vari circoli presenti della Ciociaria, il Golf Fiuggi, il Golf Cassino e il Golf Frosinone, si proclama vincitore il Circolo Golf Fiuggi.

Un grande traguardo raggiunto per il Torneo grazie allo Sponsor ufficiale Clean System, azienda Leader nel settore dell’igienizzazione e sanificazione, che anche in questa occasione ha colto l’opportunità di confrontarsi con il mondo dello sport.

Una filosofia quella della Clean System che vede in prima linea coinvolta la mente imprenditoriale dell’azienda, Luisa Magnante, più che mai impegnata a promuovere i nuovi progetti imprenditoriali rivolti al new business. Una nuova visione perché attraverso il Golf si ha la possibilità di confrontarsi e di ragionare con altri, quindi la proiezione si orienta anche nel settore del Business Golf che vede questo sport più che mai legato al nuovo concetto di fare impresa, seguendo la filosofia che i miglior affari si fanno giocando a golf. Maurizio Severa ha supportato la parte tecnica dell’evento.

Alla premiazione erano presenti importanti figure istituzionali: l’assessore allo sport Fiuggi Marco Fiorini, l’assessore al bilancio Fiuggi Rachele Ludovici, il segretario comunale Fiuggi Allocca Raffaele, il presidente del Golf Fiuggi Fabrizio Nicolai, il consigliere provinciale Frosinone.

Press Office

Le Salon de la Mode