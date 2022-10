Alessandra Celentano aveva già capito tutto | “Ti devi vergognare”: situazione irrecuperabile

La maestra di danza classica è finita al centro di una questione molto seria. Alessandra Celentano ci era già arrivata: ora è troppo tardi

La maestra di danza classica è un vero e proprio pilastro di Amici. Presente fin dalla sua prima edizione, sotto le sue attente e severe osservazioni si sono formati alcuni dei più grandi talenti del ballo, una su tutte Anbeta. Il suo stile è inconfondibile e, sebbene per qualcuno sia eccessivo, Alessandra Celentano incarna semplicemente ciò che richiede la danza classica: ordine e disciplina.

Nel corso di questa edizione, la maestra si è fin da subito espressa in un modo molto chiaro nei confronti di una ballerina di Raimondo Todaro, definendola impreparata per il programma. Oggi le sue parole risuonano come un monito: aveva già capito tutto, ma ora è tardi.

Alessandra Celentano e Asia: aveva ragione lei?

Durante gli ultimi casting, una delle ballerine che si sono presentate è Asia. La giovane ha fin da subito ammesso di non aver potuto studiare danza e di aver appreso ciò che sa solo su Youtube, con video e tutorial. Alessandra Celentano, pur riconoscendole del talento, l’ha quindi giudicata troppo acerba per il programma e ha detto che prenderla le avrebbe solo fatto del male. Raimondo Todaro, invece, ha creduto in lei e l’ha accolta nella sua squadra.

Nel corso delle ultime settimane, però, Asia non crede più in sé stessa e si vede debole e indietro rispetto agli altri. Raimondo Todaro, quindi, ha fatto entrare nella scuola Claudia, con la promessa di decidere domenica 16 ottobre quale delle due ballerine tenere. Questo ha fatto esplodere Asia, che ha ammesso di sentirsi già eliminata e di vivere giorni tremendi, tra ansia e preoccupazione. Il pubblico, quindi, non ha potuto fare a meno di ripensare alle profetiche parole di Alessandra Celentano:

Ma povera Asia.

Todaro vergognati. Aveva ragione la Celentano sul fatto che questa settimana sarebbe stata terribile per lei.

Todaro il tuo lavoro lo dovevi fare pure prima non ora che hai Claudia.#Amici22 — Asia // Strangis, Aaron and Gianmy Petrelli era (@AsiaThings) October 11, 2022

La maestra aveva infatti predetto ciò che oggi sta accadendo, cioè che Asia sta vivendo molto male e che questo la sta facendo sentire impreparata e ansiosa nei confronti del futuro. Come agirà ora, Raimondo Todaro? Se la elimina le dà ragione, dicendole di fatto che è troppo indietro. Se la tiene, però, vanifica il senso di aver fatto entrare Claudia in casa: non ci resta che attendere domenica per vedere come andrà a finire.

The post Alessandra Celentano aveva già capito tutto | “Ti devi vergognare”: situazione irrecuperabile appeared first on Ck12 Giornale.