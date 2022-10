“Stratega di mer*a!”: Nikita Pelizon sbotta alle sue spalle, è guerra aperta [VIDEO]

L’influencer Nikita Pelizon sta uscendo allo scoperto: emergono le prime criticità all’interno della casa del GF Vip.

La giovane Nikita Pelizon nelle ultime ore sembra essersi isolata dal gruppo di Vipponi nella Casa. In particolare, l’influencer ha avuto un acceso scambio di opinioni con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, a cui imputa una palese mancanza di interesse nei suoi confronti.

Dopo aver interrotto una conversazione tra Antonino e Giaele, Nikita ha chiesto all’ex fidanzato di Belen Rodriguez un chiarimento in merito, ma la discussione ha aggravato la frattura tra i due.

Nikita Pelizon aggancia Antonino Spinalbese, ma la pezza è peggiore del buco

Mentre Nikita cerca di rapportarsi con tutti i compagni di avventura in modo trasversale e spontaneo, Antonino Spinalbese mantiene una linea di condotta riservata e cauta. Il parrucchiere, infatti, studia a distanza i Vipponi del cast, e si avvicina solo alle personalità a lui più affini. Davanti alle rimostranze di Nikita, Antonino ha giustificato la sua diffidenza, argomentando che nel contesto televisivo i rapporti risultano spesso forzati e artificiosi, e di non sentirsi obbligato alla classica condotta “buon viso a cattivo gioco“.

Nikita Pelizon, dal canto suo, ha assorbito la notizia con apparente fair-play, salvo poi sfogarsi con il pallanuotista Amaurys Perez. “Una nausea, oggi… Mi sono sforzata di fare il pranzo…“. L’atleta ha replicato con diplomazia: “Fossi in te, glielo direi…“. La modella ha quindi escluso l’ipotesi: “Cosa gli devo dire? Che è un falso? Anzi, che non è un falso, che è uno stratega di mer*a?“.

Amaurys: “Io fossi in te glielo direi” Nikita: “Cosa gli devo dire? Che è anche un falso, anzi non un falso, che è uno stretega di merda” NIKITA TI PREGO ✈️✈ #gfvip pic.twitter.com/Y4kMVF6BYO — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 11, 2022

Non è la prima volta che Antonino Spinalbese riceve una simile etichetta. L’hair-stylist, infatti, ha sfruttato il presunto flirt con Ginevra Lamborghini per studiare la mosse della compagna, mettendola in realtà sotto una lente di ingrandimento. Come confessato a Cristina Quaranta, infatti, Antonino non avrebbe mai preso in considerazione l’ipotesi di una storia romantica con lei, essendo consapevole che l’ereditiera aveva un compagno ad attenderla al termine del reality televisivo.

Per sua stessa ammissione, il parrucchiere si è definito un “figlio di putt*na“, ammettendo candidamente di mettere alla prova le persone a lui vicine. Sembra perciò che il rapporto tra Antonino e Nikita stia attraversando una fase cruciale, e il parrucchiere al momento preferisce giocare ancora a carte coperte…

The post “Stratega di mer*a!”: Nikita Pelizon sbotta alle sue spalle, è guerra aperta [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.