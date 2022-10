“smettila,-fai-ridere!”:-antonino-spinalbese-lo-prende-a-pesci-in-faccia,-si-scannano-[video]

Antonino Spinalbese sbotta nella notte di fronte a tutti: lo screzio rischia di ribaltare le prossime nominations.

Solitamente diplomatico e accomodante, l’hair-stylist Antonino Spinalbese nelle ultime ore ha rivelato ai compagni di avventura un lato nascosto di sé. Il chiacchierato e affascinante ex di Belen Rodriguez, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, si mantiene spesso ai margini delle dinamiche nella Casa di Cinecittà, eccezion fatta per il presunto flirt con Ginevra Lamborghini.

Successivamente all’espulsione dell’ereditiera dal reality di Canale 5, Antonino Spinalbese ha deciso di emergere nel panorama dei Vipponi ribellandosi alle reprimende di Charlie Gnocchi. La discussione nella notte, inizialmente pacifica e costruttiva, è ben presto degenerata in uno scontro a fuoco in piena regola.

Antonino Spinalbese stronca Charlie Gnocchi: ribaltone nelle nominations?

Il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi rappresenta sicuramente per i compagni una fonte inesauribile di idee ed iniziative per ingannare la noia tra le mura della Casa. Vulcanico e propositivo, il fratello di Gene Gnocchi cerca costantemente di impegnare i compagni in giochi ed attività di gruppo, ma nelle ultime ore ha lamentato un’eccessiva passività da parte dei Vipponi.

“Inutile tentare di fare qualcosa di bello“, ha borbottato Charlie. “Anche oggi c’era un clima fiacco… Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità, e ci perdiamo in cavolate. Non è che voglio obbligare le persone a stare tutti insieme. (…) Qui c’è un livello di nervosismo terribile… Fate baci e abbracci e poi vi sparlate a vicenda. (…) Io ero venuto per vedere come si comportava un gruppo e riflettere tutti insieme. Invece ognuno si fa i ca**i suoi!“.

Antonino Spinalbese ha apertamente avversato le accuse di Charlie, replicando: “Mi sembri un pirla, dai! Sei un grande co***ne. Non mi manipolare con le tue stron*ate: smettila, finiscila, io non sono un idiota. Hai un modo di parlare alle persone sbagliato: se Amaurys, George e Pamela non vogliono fare una cosa, non insistere.“. Davanti alle proteste di Charlie ha inoltre aggiunto: “Se ti comporti da maleducato e prepotente non avrai più nessuno con te! Smettila, fai ridere! Hai trent’anni più di me: dove li hai spesi per non accettare la verità?“.

Antonino alle 2:45 di notte incazzato con Charlie mi sta facendo volare #gfvip pic.twitter.com/KVgrgsaJlj — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 12, 2022

La scaramuccia tra i due rischia di compromettere il quieto vivere in Casa, stravolgendo ogni previsione circa le prossime nominations. I due avranno modo di chiarirsi?

