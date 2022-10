Oroscopo Paolo Fox di domani 13 ottobre: lavoro e amore di giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa sarà per te una giornata ricca di preoccupazioni e di grande vitalità, ideale per uscire, socializzare e vivere ogni tipo di avventura, senza dubbio meglio che stare a casa e pianificare una tranquilla giornata in famiglia. In ogni caso, non importa quanto lo pianifichi, stai affrontando una giornata piacevole e felice, in cui tutto andrà bene.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Le stelle ti assecondano e ti aiuteranno a vivere questa vacanza con piacere e felicità. Buona fortuna in amore o, nel tuo caso, nella vita intima, oggi le relazioni con i tuoi cari ti daranno grandi soddisfazioni. Ma sarà anche un grande giorno per viaggiare o per ricevere qualcuno che verrebbe da lontano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ti aspetta una giornata di grande attività, sia intellettualmente che fisicamente, una giornata di movimento, ideale se devi viaggiare o fare qualsiasi tipo di escursione o sport all’aria aperta. Ma sarà anche un’ottima giornata per studiare, ricercare, scrivere e in generale svolgere qualsiasi compito intellettuale. Tutto tranne che passivo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La giornata si sposterà per te tra luce e oscurità, tra riflessi e sentimenti positivi, ma che si alterneranno ad alcuni bassi e ad una travolgente sensazione di sentirsi bloccati o paralizzati. Ancora una volta le tue paure inconsce combattono per toglierti di mezzo e fermare la tua vita. Naturalmente, non pensare nemmeno di prestare loro attenzione!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Forse un giorno non otterrai tutto il bene che ti aspetteresti, o che meriteresti. La Luna e gli altri pianeti sono in dissonanza e incontrerete problemi o turbolenze imprevisti, sia in famiglia che in casa o in qualsiasi altro campo in cui oggi avete un interesse particolare. C’è il rischio di tensioni e litigi familiari.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non affronterai questa giornata con uno spirito molto positivo, sei preoccupato per tante cose legate al lavoro e hai molta tensione perché devi prendere decisioni importanti nel brevissimo termine. Ma devi calmarti, andrà tutto bene e alla fine riuscirai a superare tutti questi problemi lavorativi molto meglio di quanto pensassi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questo è un grande giorno per te per poter fare qualcosa che desideravi da molto tempo, ma che fino ad ora non ti era stato possibile, che si tratti di un viaggio tanto atteso, di qualche attività artistica, o semplicemente di dedicare la giornata a stare con quella persona che ami e con la quale sei finalmente riuscito a trovare la felicità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi le stelle non saranno molto per lavoro, la Luna e gli altri pianeti saranno dissonanti con lo Scorpione e, di conseguenza, la giornata non andrà bene come vorresti. Sorgeranno problemi inaspettati che potrebbero rovinare i piani o le illusioni che avevi per oggi, ma è solo un temporale estivo, niente di più.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Approfitta di questa giornata per essere felice e fare le cose che più ti piacciono, questo è il tuo desiderio e avrai l’opportunità di realizzarlo. Il Sole e altri pianeti benefici ti porteranno le loro migliori influenze e ti aiuteranno a realizzare i tuoi desideri. È tempo di muoversi e prendere iniziative, la fortuna le farà fiorire.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – L‘amore potrebbe sconvolgerti oggi, stai attento e non gettarti nella sabbia se non vedi le cose molto chiaramente. Un’illusione che è nata nel tuo cuore di recente potrebbe non essere così reale come pensi, e se non cammini con attenzione c’è il rischio di rimanere dolorosamente deluso. Non fidarti di tutto ciò che vedi all’esterno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non dovresti preoccuparti o tormentarti, la vita ti renderà giustizia e tutti i grandi sacrifici che stai facendo ora non rimarranno senza ricompensa. A volte le cose richiedono più tempo del previsto o costano molto più lavoro di quanto inizialmente previsto, ma il destino è in tuo debito e non ti abbandonerà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Questo può essere un giorno un po’ triste, anche se non c’è motivo per questo. Sarai molto sensibile e con la tendenza a guardare o dare più importanza al lato negativo, quando si tratta di sentimenti. Ti aspettavi una grande gioia in amore o nella sfera familiare che non è ancora arrivata, ma nulla è andato perso, avrai la tua occasione.

