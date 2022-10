Oroscopo Paolo Fox del weekend 15 e 16 ottobre: le stelle di sabato e domenica. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Confidenze. Gli scombussolamenti emotivi delle ultime settimane faranno probabilmente sì che il primo segno di Fuoco, nel corso del weekend, si lanci in qualche confidenza con un’amica fidata, col doppio scopo di allentare la tensione e ascoltare il giudizio altrui.

Toro – Sbadati. Compiti gravosi o mansioni laboriose andrebbero, durante queste due giornate d’ottobre, procrastinate alla prossima settimana, quando la mente di casa Toro tornerà a spiccare per lucidità e, di conseguenza, anche le loro azioni saranno puntuali e tempestive.

Gemelli – Insoddisfatti. Un progetto andato in fumo o un investimento poco proficuo acuiranno, c’è da scommetterci, l’insoddisfazione del primo segno Mobile in questo fine settimana. In particolar modo per la seconda decade che si troverà a dover fare i conti anche con una situazione economica poco rassicurante.

Cancro -in crescendo. Più passeranno le ore, nel corso del 15 e 16 ottobre, e maggiori saranno le probabilità che il tono umorale del segno Cardinale divenga più conciliante e rilassato, sino a giungere a domenica sera quando anche l’atmosfera nell’alcova inizierà a scaldarsi.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Discorsi da affrontare. Dalla serata di sabato in poi, i felini potrebbero essere chiamati ad affrontare un argomento pruriginoso, probabilmente facente parte la sfera familiare, che non sarà più possibile rimandare ulteriormente.

Vergine – Persuasivi. I nati Vergine che hanno un rapporto professionale diretto col cliente, ad esempio chi tra loro gestisce un negozio al dettaglio, potranno presumibilmente godere di ottime doti dialettiche ed estremamente persuasive durante questo fine settimana d’autunno.

Bilancia – Comfort zone. Nettuno e Giove guarderanno di sguincio l’anello di sosta marziale nel loro Elemento e ciò, con ogni probabilità, spingerà i nati Bilancia a continuare a preferire la loro comfort zone, anziché esplorare nuovi orizzonti come gli suggerirà il Messaggero degli Dei.

Scorpione – Sfizi. Due giornate che strizzeranno l’occhio, c’è da scommetterci, alla voglia di togliersi uno sfizio, in quanto i nati Scorpione risulteranno propensi all’acquisto di un oggetto desiderato da tempo oppure alla preparazione di un cibo gustoso ma non proprio economico.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – In prima linea. Sia che si tratti di prendersi le colpe che di spendere parole al miele per un collega, gli arcieri potrebbero dimostrarsi sempre in prima linea nelle quarantottore ore in questione, in particolar modo il primo decano che parrà recarsi al lavoro con maggiore tranquillità rispetto agli ultimi giorni.

Capricorno – Impegni professionali. Nonostante sarà il weekend, i nati Capricorno potrebbero essere costretti a lavorare ugualmente, quando invece preferirebbero trovarsi a casa a lasciarsi coccolare dagli affetti più cari.

Acquario – Schietti. La prima parte del weekend avrà buone chance di donare ai nati Acquario, soprattutto alla terza decade, la capacità di esternare il loro disappunto circa gli ultimi accadimenti. Dalle prime ore pomeridiane di domenica, però, coloro che hanno esagerato nel puntare il dito si ritroveranno a dover affrontare qualche scontro verbale con le persone tirate in ballo.

Pesci – Domenica top. Ad avere una marcia in più in questo weekend, specialmente domenica, saranno i single di casa Pesci, i quali potrebbero risultare oltremodo attraenti e calamitare l’attenzione di alcune ghiotte ‘prede’ affettive.

