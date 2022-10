GF Vip | “Le mancava qualche giovedì”: post puntata terrificante, infangano il suo passato [VIDEO]

Al GF Vip la pezza è peggiore del buco: la confessione in diretta provoca strascichi davvero pesanti.

Il rodato conduttore Alfonso Signorini è un esperto conoscitore del mezzo televisivo, e il suo fiuto per i più controversi casi di gossip si rivela spesso infallibile.

Non a caso ha lungamente corteggiato la chiacchierata showgirl Pamela Prati, ex pupilla del Bagaglino ed icona sexy nazionale. La soubrette ha ceduto alle lusinghe dell’abile anchorman, rinunciando persino a proseguire il contenzioso legale con la conduttrice Barbara D’Urso. Durante l’ultima puntata del format, il padrone di Casa “GF Vip” ha annunciato l’arrivo di un momento molto atteso dal pubblico. Il “Caltagirone-gate” è rimasto scolpito negli annali del gossip, e Pamela Prati ha concesso una confessione esclusiva in merito durante la diretta del reality.

Pamela Prati svuota il sacco, ma il racconto non soddisfa gli opinionisti

La soubrette ha dipanato il suo racconto della controversa vicenda, che l’ha vista sbandierare nel 2019 l’annuncio del matrimonio con il facoltoso (e immaginario) imprenditore Mark Caltagirone. Pamela Prati ha dichiarato di aver subito una truffa sentimentale in piena regola, identificata anche con l’inglesismo cat-fishing.

I suoi presunti truffatori le hanno persino rifilato il racconto fittizio di due bimbi adottati da Mark Caltagirone, Sebastian e Rebecca. La showgirl sarebbe caduta nella trappola con entrambi i piedi, ma la sua narrazione ha sollevato numerosi dubbi nelle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Anche la conduttrice Federica Panicucci nelle ultime ore ha analizzato i fatti sciorinati da Pamela Prati, ricorrendo anche ai pareri di Raffaello Tonon e Patrizia Groppelli. I due ospiti fissi hanno stroncato la versione della soubrette, definendola poco credibile e decisamente fantasiosa.

Patrizia Groppelli, in particolare, ha commentato: “Io penso che la Prati stia facendo un ottimo percorso, adesso, all’interno della Casa. Qualche giovedì, in passato, probabilmente le è mancato. Perché comunque dar retta ad una situazione paradossale… Perché io me le ricordo le trasmissioni dove andava a parlare, eccetera… Quindi, io se fossi stata in lei, se fossi stata messa in questo polverone qui, avrei chiesto scusa anche ai telespettatori…“.

In effetti Pamela Prati ha fornito un resoconto piuttosto fumoso e pieno di lacune, e il suo racconto non ha soddisfatto la pruriginosa curiosità del pubblico. Come ha ben rilevato Orietta Berti durante la diretta del “GF Vip”, difficilmente emergerà tutta la verità dietro alla paradossale vicenda che l’ha condotta alla pubblica gogna…

