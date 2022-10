Barbanera di domani 13 ottobre: le stelle dei segni di giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Mercurio è in opposizione: non lamentatevi sempre! È vero che certe persone se le cercano, ma voi non potete stare sempre a far loro un processo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Le stelle di oggi esaltano il vostro cielo positivo. Potrete concentrare tutte le vostre energie sulla realizzazione di un progetto grandioso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Grazie ai favori di Venere e Marte, metterete in campo nuove risorse per guadagnarvi l’attenzione di qualcuno che vi fa battere forte il cuore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Escogitando un modo per semplificare e ravvivare le incombenze di routine, potrete allentare i ritmi quotidiani e lavorativi, e renderli più vivibili.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Giove in trigono transita nell’Ariete, che vi tiene sotto la sua ala protettiva: sarete guidati dalla convinzione che sul lavoro l’unione fa la forza.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Non affrontate con leggerezza e frettolosità un problema, perché potrebbe ripresentarsi in futuro amplificato, creandovi non poche beghe.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Considerando le stelle odierne, sarete più sensibili alle richieste d’aiuto. Con i vostri consigli renderete la vita più serena a un amico, che vi dimostrerà gratitudine.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Urano è opposto, siate riflessivi. In amore non è il momento più opportuno per compiere scelte importanti e definitive, sia che siate single o in coppia.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Gli innamorati vivranno un’ottima intesa. Per i single, la vita affettiva si colorerà di nuove e stupende emozioni. Incontri fortunati.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Grazie alla Luna in trigono a Plutone e la complicità di Urano, vedrete sgretolarvi davanti ostacoli che vi metteva pensiero affrontare. Siate fiduciosi!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con le stelle di oggi, umore ballerino, ma se siete in coppia, continuate a coltivare la complicità. Siete single? Combinate l’incontro che vi sta a cuore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Comprendere maggiormente gli altri vi darà una marcia in più. Avrete anche voglia di tendere la mano a chi ha bisogno, ed è meno fortunato di voi.

