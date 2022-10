Scandalo su Canale 5 | “È uno schifo!”: è successo in diretta. gesto vergognoso

Nelle ultime ore, su Canale 5 è andata in onda una scena che ha sconvolto tutti. Le critiche sono devastanti: è crisi

La nuova stagione televisiva è iniziata anche per Canale5, dove è ritornato uno dei reality show più attesi di sempre: il GF VIP. Tra amicizie, amori e colpi di scena, questa nuova edizione non si sta di certo risparmiando in quanto a temi che fanno discutere. Dopo l’uscita di scena di Marco Bellavia in seguito al bullismo ricevuto, infatti, si sono susseguite pesantissime conseguenze come l’eliminazione di Giovanni Ciacci e l’espulsione di Ginevra Lamborghini.

Su Canale5, però, è anche andata in onda una scena che ha sconvolto tutti. Sebbene i telespettatori si aspettassero qualcosa, ciò che è successo ha in realtà lasciato tutti senza parole: fan allibiti.

Canale5, Amaurys Perez è stato graziato?

Uno dei protagonisti di questa nuova edizione del GF VIP è Amaurys Perez. I primi giorni della sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia si sono svolti tranquillamente, sebbene l’ex atleta abbia fin da subito sentito una forte mancanza della propria famiglia. Nel caso Marco Bellavia, Amaurys non è stato coinvolto perché, probabilmente, l’atleta non ha agito in malo modo nei suoi confronti e per questo è stato graziato dalle pesanti conseguenze.

Dopo qualche giorno, però, i telespettatori più accaniti che seguono la diretta del GF VIP su Mediaset Extra non han potuto fare a meno di sentire una frase del tutto inaspettata. Durante un momento di relax, infatti, sembra che Amaurys abbia bestemmiato, azione che solitamente viene punita molto duramente dalla redazione del reality show. Nelle scorse edizioni, quando questo è capitato, il colpevole è stato anche punito con l’espulsione diretta.

Durante la diretta di lunedì 11 ottobre, però, Alfonso Signorini ha coinvolto Amaurys Perez per tutt’altro motivo. All’ex atleta, infatti, è stata fatta una sorpresa: gli hanno consegnato alcuni disegni dei suoi figli e gli hanno fatto vivere momenti unici. Il pubblico non ha però potuto fare a meno di notare un dettaglio: della bestemmia non ne ha parlato nessuno.

Ma Amaurys è talmente invisibile che gli autori neanche si sono accorti che abbia bestemmiato? #GFvip — Gαвrίєℓє (@itsgebher) October 10, 2022

Secondo i telespettatori, quindi, Alfonso Signorini ha voluto tralasciare questo episodio, per il quale quindi è facile prevedere che non verranno presi provvedimenti. “Uno schifo” commenta un utente, ricordando invece la durezza dei provvedimenti presi nelle scorse edizioni per questo tipo di azioni.

