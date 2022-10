Rudy Zerbi, oltre al danno la beffa | “Wax ha detto la verità”: demolito di nuovo

Durante la puntata del daytime mandata in onda lunedì 10 ottobre, Rudy Zerbi ha ricevuto pesantissime accuse da un alunno. Ora la situazione peggiora

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è iniziata con il botto. In pochi giorni, infatti, i concorrenti han già mostrato il proprio talento e il proprio carattere e non son mancati scontri, anche accesi. Una delle personalità che più è emersa è quella di Ramon, ballerino classico di Alessandra Celentano che si è già distinto per sicurezza e capacità di dire ciò che pensa, nonostante le conseguenze.

Nel corso del daytime di lunedì 10 ottobre, Rudy Zerbi e le colleghe di canto hanno convocato in studio tutti i ragazzi per una comunicazione importante. Un alunno ha infatti criticato pesantemente il coach, ma ora il fatto grave è un altro: non è l’unico a pensarla così.

Rudy Zerbi demolito da Wax, e non solo

Durante il daytime di lunedì 10 ottobre, tutti i ragazzi di Amici22 son stati chiamati in studio. Qui li aspettavano Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, pronti a sgridare uno di loro a causa di un comportamento scorretto. Si tratta di Wax il quale, durante la puntata di domenica 9 ottobre, ha espresso un commento molto pesante su Rudy Zerbi. Mentre il discografico stava facendo un commento ad Andre, infatti, il cantante di Arisa ha detto: “Falso basta**o“, a bassa voce. Il microfono era però acceso e tutti l’han sentito.

Per questa esternazione, Rudy ha chiesto ad Arisa di dare una punizione molto pesante al proprio concorrente. La cantante ha però voluto alleggerire la situazione, dicendo che era evidentemente uno sfogo momentaneo che, almeno una volta nella vita, è capitato a tutti nei confronti di un proprio professore. Arisa gli ha quindi ordinato di fare le pulizie di casa per tutti per un giorno intero, anche se Rudy e Lorella hanno ritenuto la punizione leggera e banale.

Nelle ore successive alla puntata, però, per Rudy è arrivato un ulteriore colpo basso. Se molti utenti del web sostengono lui e Lorella nel definire il comportamento di Wax inaccettabile, per molti altri invece il cantante ha ragione:

#Amici22 wax ha detto la verità in fondo su Rudy anche se poteva evitare di dire bastardo — Luca Verrillo #jessicaselassie 62% #jeru (@verrilloluca90) October 10, 2022

E ancora:

Io persona più rispettosa al mondo con i professori, a scuola, all’uni ecc. ma Wax ha detto ad alta voce quello che tutti pensano su Rudy ad Amici che cerca solo di affossare gli altri per far spiccare i suoi allievi #Amici22 — amara (@frai_cheur) October 10, 2022

Per il professore di Amici, quindi, la batosta è doppia: non solo è stato pesantemente criticato da un alunno, ma anche da molti telespettatori.

