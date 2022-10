Raimondo Todaro, le cose si mettono male | “Togliamolo”: proposta scioccante contro di lui

Non c’è pace per Raimondo Todaro. Durante la puntata di domenica 9 ottobre, è arrivata una proposta che lo fa temere

Come ormai da qualche anno, Raimondo Todaro fa ufficialmente parte della squadra dei professori di ballo di Amici di Maria de Filippi. A fianco di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, si occupa di latino-americano, pur avendo in squadra anche ballerini di altre discipline come moderno e hip-hop. Dopo i moltissimi anni a Ballando con le Stelle come professionista, dove ha guidato molti personaggi famosi del cinema, della musica e della televisione, Raimondo Todaro ha quindi completamente cambiato vita e lavoro, dedicandosi quindi alle nuove leve.

Nel corso della puntata di domenica 9 ottobre, però, Raimondo Todaro è finito al centro di una bufera mediatica, soprattutto in merito ad alcune sue parole ed azioni. Il rischio sembra ora evidente e la proposta sarebbe pesantissima, se venisse accettata: cosa sta succedendo.

Raimondo Todaro: proposta sostituzione?

Uno degli aspetti su cui Raimondo Todaro viene più criticato è che su certi aspetti sorvola eccessivamente, mettendo i propri ballerini in difficoltà nel momento in cui si confrontano con altri docenti o con la realtà lavorativa. L’anno scorso, ad esempio, ha fin da subito sostenuto fortemente Christian, che però si è sempre trovato in difficoltà quando doveva confrontarsi con altri insegnanti, come la Maestra Celentano.

Nel corso della puntata di domenica 9 ottobre, per giudicare una sfida è stato chiamato Gabriele Rossi, attore e ballerino molto conosciuto e apprezzato sia nel panorama cinematografico che artistico. Il commento del giudice esterno è stato puntuale e preciso e questo è stato molto apprezzato dal pubblico:

Ho appena scoperto che Gabriele Rossi è anche ballerino.

Lo trovo molto più competente di Todaro.. 😂#Amici22 pic.twitter.com/qlvVwK0LzV — Anto| con lo scudetto🏆🔴⚫ (@Anto_Cap_) October 9, 2022

Il pubblico ha addirittura ha lanciato una proposta: molti vorrebbero sostituire Raimondo Todaro proprio con lui.

scusate redazione ho una proposta da fare: mettiamo Gabriele Rossi e togliamo Raimondo Todaro? Grazie mille.#amici22 pic.twitter.com/THKvlCvuEn — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) October 9, 2022

La situazione per il coach sembra quindi essere piuttosto tesa. Nonostante abbia un sostenuto gruppo di fan che lo appoggiano, in realtà tra tutti i coach di ballo è il più criticato. Nonostante ciò, però, Raimondo Todaro continua per la sua strada: chissà se Maria de Filippi deciderà di prendere in considerazione questa proposta di sostituzione, per l’anno prossimo.

The post Raimondo Todaro, le cose si mettono male | “Togliamolo”: proposta scioccante contro di lui appeared first on Ck12 Giornale.