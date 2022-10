pamela-prati,-accordo-segreto-con-mediaset:-spuntano-le-prove-[foto]

La showgirl Pamela Prati ha stretto accordi particolari con Mediaset: hanno fatto sparire ogni traccia dello scandalo.

Storica figura del Bagaglino, Pamela Prati ha scelto di rimettersi in gioco nel contesto televisivo del “GF Vip” dopo la precedente esperienza fallimentare. Navigata di scandali e mormorii, la soubrette ha ceduto allo strenuo corteggiamento di Alfonso Signorini, ma non senza porre inflessibili condizioni.

O, almeno, è quanto emergerebbe da una scoperta casuale del blogger “Il Signor Distruggere”, in seguito ad un’indagine meticolosa sul portale Mediaset Infinity.

Pamela Prati pesta i piedi a Barbara D’Urso: scoppia il caso nel web

L’ormai famigerato caso “Mark Caltagirone” ha investito la showgirl con una potenza di fuoco feroce e impietosa. Dopo la scoperta che il fantomatico imprenditore italo-statunitense era una figura puramente immaginaria, Pamela Prati ha raccontato la sua verità a spizzichi e bocconi in diversi talk-show, arrivando persino a confessare a Francesca Fagnani l’esistenza di un contenzioso legale con Barbara D’Urso.

La showgirl ha infatti ammesso nel format “Belve” di aver citato per danni la conduttrice partenopea, ma il procedimento sarebbe stato congelato in vista della sua partecipazione al “GF Vip”. Nelle ultime ore Vincenzo Maisto, alias “il Signor Distruggere”, ha compiuto una curiosa scoperta su Mediaset Infinity, dove sono archiviate tutte le puntate dei maggiori format del Biscione. Nel campionario di “Live – Non è la D’Urso” risulterebbero mancanti ben due puntate strategiche. Si tratta dell’ottava e della nona, risalenti a maggio del 2019, in cui la showgirl affrontava il controverso “Caltagirone-gate”.

Vincenzo Maisto commenta sardonico: “Ma cosa avrà ottenuto la Prati da Mediaset per accettare di andare al GF Vip? Non lo sappiamo, però dal sito Mediaset sono scomparse le puntate (la 8 e la 9) di Live Non è la D’Urso dove appunto la Prati veniva intervistata in merito al caso Mark Caltagirone. Coincidenze?“.

Di sicuro la sparizione delle puntate incriminate potrebbe essere il frutto di una lunga contrattazione tra Pamela Prati e i vertici dell’emittente. D’altro canto, però, Alfonso Signorini ha già promesso al pubblico un confronto definitivo sulla questione, che la showgirl avrebbe sottoscritto come condizione fondamentale per il suo ingresso in Casa. Seguiremo con attenzione gli sviluppi del controverso caso…

