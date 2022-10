Oroscopo Paolo Fox di domani 12 ottobre: amore e fortuna di questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In questo giorno, evita di essere sopraffatto dalla nostalgia. Non dimenticare che la tua spinta e la tua gioia sono i tuoi principali alleati. Fidati della tua percezione. Amore: non perdere l’occasione di chiarire la situazione con la tua anima gemella. Prenditi tutto il tempo del mondo e preparati a fare una chiacchierata pacifica. Ricchezza: Sappi che grazie alla tua capacità di essere obiettivo, in breve tempo potrai affermarti nella tua attività professionale. Cerca di essere persistente. Benessere: cerca di essere meno radicato nelle tue cose. Sappi che molte volte nella vita devi lasciar andare le cose che vuoi per ottenerne altre.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non disperare se una decisione continua a essere respinta e intralcia i tuoi piani futuri. Devi avere pazienza e in breve tempo vedrai che tutto andrà per il verso giusto. Amore: astieniti dall’iniziare una discussione con il tuo partner. Atteggiamenti moderati e ti aiuterà a dimenticare le tue preoccupazioni, poiché ti sentirai in paradiso. Ricchezza: preparati, poiché appariranno inconvenienti inaspettati che ti costringeranno a riformare tutti i piani. Dovrai usare pazienza e buon senso. Benessere: Chiama e fissa un appuntamento con il tuo traumatologo di fiducia per vedere quel disagio che hai da giorni e che non ti fa camminare normalmente. Non perdere altro tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In men che non si dica, sappi che scoprirai un numero inimmaginabile di risorse che ti aiuteranno a realizzare le tue ambizioni e il tuo progetto inizierà a prendere forma. Amore: cerca una persona che ti ami per quello che sei veramente. Rallegrati e arrenditi all’amore ma fai attenzione a non cadere preda di inganni, bugie o confusione. Ricchezza: tempo per rivedere tutte le finanze e apportare le modifiche necessarie per poter sbarcare il lunario e non avere problemi. Benessere: se ti senti devastato dal peso delle responsabilità, sappi che l’arte sarà un metodo terapeutico positivo per incanalare le tue emozioni negative.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non lasciarti ingannare dalla miriade di compiti che devi svolgere in questo giorno. Sappi che riuscirai a risolverli al momento giusto, non essere impaziente. Amore: fermati e analizza le situazioni in modo obiettivo. Non ricadere nella gelosia, l’hai superata molto tempo fa. Il tuo partner potrebbe arrabbiarsi con te. Ricchezza: sii audace e metti in pratica la tua inventiva il prima possibile. In questo modo potrai prendere quella decisione che ti farà generare buone risorse economiche. Benessere: Tempo per te di rinunciare al tuo ambiente e provare a programmare un’uscita solitaria dove rinnovare le tue emozioni e vivere nuove esperienze.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Dovresti approfittare delle conversazioni con persone vicine per organizzare insieme gli obiettivi. È importante gettare le basi della famiglia ed essere condiscendenti con tutti, specialmente con il tuo partner. SENTIMENTI: È un giorno in cui usare le tue qualità in modo sensibile e cercare di aiutare le persone intorno a te che ne hanno bisogno. AZIONE: Devi mantenere la tua simpatia nelle situazioni difficili e continuare con i tuoi obiettivi nel modo che hai pianificato. FORTUNE: È un momento chiave per gettare le basi della famiglia ed essere una persona generosa con un grande cuore.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La cosa principale sarà mantenere le basi e i sogni in modo equilibrato per evitare sogni fuori luogo o incasellarti nell’immobilità È conveniente concordare questioni comuni nelle finanze e parlare con temperanza e una buona atmosfera. SENTIMENTI: è una giornata per raggiungere accordi vantaggiosi per tutte le persone coinvolte nella distribuzione dei beni comuni. AZIONE: oggi è un giorno in cui i tuoi doni brillano e puoi organizzare con le tue risorse il modo per affrontarli in modo positivo. FORTUNE: sarà un momento per mantenere la simpatia e l’unione con le persone che ami di più e di cui hai molta fiducia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sarà importante per te affrontare le questioni con grande sicurezza e intuizione. È importante sistemare le questioni economiche e finanziarie e poterne parlare con calma e in un’atmosfera di armonia. SENTIMENTI: È un momento speciale per raggiungere accordi ragionevoli ed equilibrati con i soci e/o con la coppia.AZIONE: è un momento speciale per raggiungere accordi generosi ed equilibrati con le persone con cui hai condiviso asset.FORTUNE: È un momento speciale per divertirti a organizzare le tue risorse con gioia nei nuovi piani che hai in mente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le questioni scadute saranno di grande importanza oggi perché devono essere risolte con successo. La tua empatia e generosità ti aiuteranno a essere la persona gentile e altruista che si prende cura del bene degli altri. SENTIMENTI: È il momento di aiutare una persona a te vicina che ha bisogno del tuo supporto incondizionato per alcuni problemi emotivi. AZIONE: oggi potrai mantenere importanti accordi positivi svolti con sensibilità e tanto intuito. FORTUNA: dovrai mettere in atto il tuo dinamismo e la tua grande capacità di affetto per organizzare al meglio i tuoi nuovi progetti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La percezione e il modo di proiettare i tuoi affari professionali ti aiuteranno a superare i freni o gli ostacoli. E la tua simpatia e il tuo buon umore saranno la chiave della tua fortuna e della simpatia che avrai con gli altri. SENTIMENTI: sei in una giornata in cui devi chiarire se ti impegni o meno con quella persona che ti piace tanto. AZIONE: la cosa più importante in questo momento sarà condividere i tuoi piani e benefici con le persone a te vicine che hanno bisogno di te e con le quali puoi lavorare. FORTUNE: È importante che la tua gentilezza e il tuo idealismo ti aiutino in questo giorno a risolvere i problemi in sospeso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Dovresti sfruttare le tue amicizie per usare la simpatia e fornirti i mezzi per realizzare i tuoi progetti. È importante che, se si impegnano, i benefici siano equilibrati per tutti. SENTIMENTI: È un giorno speciale per organizzare gli affari di famiglia con calma e con grande sensibilità. AZIONE: è importante che la tua gioia e la tua attività ti aiutino a realizzare le proposte e gli obiettivi con cui ti sei impegnato. FORTUNE: devi impegnarti nei tuoi progetti in modo affettuoso con le persone coinvolte per avere fortuna in essi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – È importante che i progetti siano basati su basi solide, in modo che le complicazioni non vengano dopo. Potrai pianificare i tuoi obiettivi con fluidità e simpatia e rendere i profitti fruttuosi per tutti. SENTIMENTI: oggi potrai accelerare, e allo stesso tempo rafforzare questioni importanti con persone vicine e di fiducia. AZIONE: devi prestare attenzione alla chiave della giornata, qual è l’ordine e il metodo nei tuoi progetti e nelle speranze che mantieni con le persone coinvolte. FORTUNE: è un giorno in cui la fortuna ti sorriderà perché hai saputo adattarti e dare il tuo amore sincero alle persone che hanno bisogno di te.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È una giornata molto interessante per parlare con le persone coinvolte nei beni comuni e organizzare come distribuirete i profitti e come reinvestire affinché ci siano risultati fruttuosi. SENTIMENTI: È un giorno per gettare le basi più importanti che mantengono l’unione familiare con le persone che ami di più. AZIONE: è una giornata speciale per godersi una piacevole serata in cui è equa la distribuzione dei beni in comune con le persone coinvolte. FORTUNE: potrai progettare amorevolmente nuove iniziative con le risorse e il potenziale delle persone con cui le condividerai.

